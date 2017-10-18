Türkiye gelişti

Türkiye hakkında sürekli olumsuz açıklamalar yapan Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, "Kırmızı Saçlı Kadın" adlı kitabının tanıtımı için Almanya'da düzenlediği söyleşide, duygularını anlattı. Türkiye'yi eleştirmek isterken gerçekleri itiraf etmek zorunda kaldı. Pamuk, "Ben Türkiye'nin barışının, mutlu geleceğinin, zenginliğinin, huzurunun ve kültürel zenginliğinin en iyi Avrupa'ya yaklaşmakla ifade edileceğini bilen bir yazarım. Bütün hayatım buna inanmakla geçti. Ama Türkiye Avrupa'dan uzaklaştıkça otoriterleşiyor" dedi. Ardından "Hâlâ sınırlı da olsa birdemokrasi var" şeklinde sözlerine devam etti. Bunun da "Ekonomik başarıyla,Türkiye'nin gelişmesiyle" bağlantılı olduğuna işaret etti. Pamuk, söyleşide babası Gündüz Pamuk'la ilgili bilgi de verdi: Babam beni hiçezmedi. Bana hep saygılıdavrandı. Ama hayatımınayrıntılarını, ne yaptığımıda fazla bilmezdi. Dikkatgöstermeyen birbabaydı...
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Bu yazar, avrupaya yanasmak icin kitap satislari icin Türkiyeyi karaliyor. Avrupada kim Türkiyeyi karalar ise tavan yapar.
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