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Türkiye gelişti

, yerden yere vurduğu Türkiye’nin geliştiğini ve ekonomisinin iyi olduğunu itiraf etmek zorunda kaldı

Türkiye gelişti
Türkiye hakkında sürekli olumsuz açıklamalar yapan Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, "Kırmızı Saçlı Kadın" adlı kitabının tanıtımı için Almanya'da düzenlediği söyleşide, duygularını anlattı. Türkiye'yi eleştirmek isterken gerçekleri itiraf etmek zorunda kaldı. Pamuk, "Ben Türkiye'nin barışının, mutlu geleceğinin, zenginliğinin, huzurunun ve kültürel zenginliğinin en iyi Avrupa'ya yaklaşmakla ifade edileceğini bilen bir yazarım. Bütün hayatım buna inanmakla geçti. Ama Türkiye Avrupa'dan uzaklaştıkça otoriterleşiyor" dedi. Ardından "Hâlâ sınırlı da olsa bir demokrasi var" şeklinde sözlerine devam etti. Bunun da "Ekonomik başarıyla, Türkiye'nin gelişmesiyle" bağlantılı olduğuna işaret etti. Pamuk, söyleşide babası Gündüz Pamuk'la ilgili bilgi de verdi: Babam beni hiç ezmedi. Bana hep saygılı davrandı. Ama hayatımın ayrıntılarını, ne yaptığımı da fazla bilmezdi. Dikkat göstermeyen bir babaydı...

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  • 18 Ekim 2017, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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DKVatandas DKVatandas

Bu yazar, avrupaya yanasmak icin kitap satislari icin Türkiyeyi karaliyor. Avrupada kim Türkiyeyi karalar ise tavan yapar.

Aynı Görüşte misiniz?
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cevapla 18.10.2017 05:52
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