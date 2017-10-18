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Karanlık ölüm

Karanlık ölüm
'nın ilçesi'nde geçtiğimiz mart bir cinayet işlendi. 31 yaşındaki Salim Sarıkaya, bıçaklanarak katledildi. Kırgız sevgilisi Aigul Nurbek Kyzy (34) ise cinayet şüphelisi olarak hapse gönderildi. Dün de 2. duruşmasında ifade verdi. Sarıkaya ile sevgili olduklarını ve sürekli şiddet gördüklerini belirten genç kadın, "Olay günü arkadaşlarımızla mangal partisi yaptık. Gece yarısı bulaşıkları yıkayacaktım. Bu sırada Sarıkaya yanıma geldi. Kavga ettik. Koridora kaçtım. Beni saçımdan yakaladı. Bana vuruyordu. Ondan sonrasını tam hatırlayamıyorum. Kendime geldiğimde, Salim yakınlarımızın boğazına yapışmıştı. Sonra yine gözüm karardı. Uyandığında Salim'in vücudunda kesikler vardı. 'yı nasıl bıçakladığıma dair bir şey hatırlamıyorum" dedi. Avukatı da tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti ise sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
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  • 18 Ekim 2017, Çarşamba
  • Gazete
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