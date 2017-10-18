Karanlık ölüm

Antalya'nın Manavgat ilçesi'nde geçtiğimiz mart bir cinayet işlendi. 31 yaşındaki SalimSarıkaya, bıçaklanarakkatledildi. Kırgız sevgilisi Aigul Nurbek Kyzy (34) ise cinayet şüphelisi olarak hapse gönderildi. Dün de 2. duruşmasında ifade verdi. Sarıkaya ile sevgili olduklarını ve sürekli şiddet gördüklerini belirten genç kadın, "Olay günü arkadaşlarımızla mangal partisi yaptık. Gece yarısı bulaşıkları yıkayacaktım. Bu sırada Sarıkaya yanıma geldi. Kavga ettik.Koridora kaçtım. Benisaçımdan yakaladı. Banavuruyordu. Ondan sonrasını tam hatırlayamıyorum. Kendime geldiğimde, Salim yakınlarımızın boğazına yapışmıştı. Sonra yine gözüm karardı. UyandığındaSalim'in vücudundakesikler vardı. Salim Sarıkaya'yı nasıl bıçakladığıma dair bir şey hatırlamıyorum" dedi. Avukatı da tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti ise sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
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