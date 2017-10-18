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Elçiliklerde çok ajanı var

Elçiliklerde çok FETÖ ajanı var
Yıllar önce 'nün gerçek yüzünü görerek örgütten uzaklaşan Uluslararası Kafkas Vakfı Başkanı Hayati Küçük, TAKVİM'e konuştu. FETÖ'nün bilinmeyenlerini anlatan Küçük şunları söyledi: "ABD'nin ülkemizdeki konsolos ve elçilikleri FETÖ ajanlarıyla dolu. FETÖ kendi içinde devlet birimi adında ajanlık birimi kurdu. Bunlar birbirini tanımazlar. Ayrıca yurt içi ve yurt dışındaki misyonlarda görev alırlar. Türkiye'nin yurt dışındaki elçilik ve konsolosluklarında cirit atıyorlar. Almanya'nın Türkiye'deki elçilik ve konsolosluklarında FETÖ'cüler var. Konsoloslukta yakalanan ajan, FETÖ için oradaki büyükelçi seviyesindedir. FETÖ ajanlık işinde çok ustadır ve ajanlara tek tek talimatları kendisi verir."
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  • 18 Ekim 2017, Çarşamba
  • Gazete
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