‘Buda’lı dolandırıcılar

İstanbul'da web sitesi kurarak araç kiralama adı altında vatandaşları dolandıran çete yakalandı. Çetenin telefonla araçkiralamak isteyen kişilerden bir kuryearacılığıyla bin ile 4 bin lira arasındakapora aldığı anlaşıldı. Şüphelilerin hiç araçları olmadığı halde sahte araç kiralama şirketiyle 180 kişiyi 360 bin liradolandırdığı saptandı. Şikayet üzerine harekete geçen polis, 3'ü kadın 10 kişilik çeteyi gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte 1 tabancanın yanı sıra şans getirdiğidüşünülen küçük bir buda heykeli de ele geçirildi.
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