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‘Buda’lı dolandırıcılar

‘Buda’lı dolandırıcılar
İstanbul'da web sitesi kurarak araç kiralama adı altında vatandaşları dolandıran çete yakalandı. Çetenin telefonla araç kiralamak isteyen kişilerden bir kurye aracılığıyla bin ile 4 bin lira arasında kapora aldığı anlaşıldı. Şüphelilerin hiç araçları olmadığı halde sahte araç kiralama şirketiyle 180 kişiyi 360 bin lira dolandırdığı saptandı. Şikayet üzerine harekete geçen polis, 3'ü kadın 10 kişilik çeteyi gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte 1 tabancanın yanı sıra şans getirdiği düşünülen küçük bir buda heykeli de ele geçirildi.

Yunus Emre KAVAK
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  • 18 Ekim 2017, Çarşamba
  • Gazete
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