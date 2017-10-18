Türkiye dün şehitlerine ağladı. Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde PKK'lı teröristlerin el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesinin ardından çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Adem Gezer, dün memleketi Erzurum'da gözyaşları arasında vatan toprağına bırakıldı. Acılı eş Ayşegül Gezer, "Şehit haberlerini izledim. 'Allah'ım acısını kimseye gösterme' dedim. Yandım Adem. Ben seni çok sevdim Adem" diye ağıtlar yaktı. Aynı saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş İlhan Sezer'in naaşı Bolu'ya, Piyade Uzman Çavuş Furkan Aydın'ın naaşı Osmaniye'ye, Piyade Uzman Çavuş Seçkin Arıkan'ın naaşı ise Eskişehir'e uğurlandı.