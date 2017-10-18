AB’ye rest

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün Polonya'nın başkenti Varşova'ya gitti. Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı AndrzejDuda tarafından resmi törenle karşılandı. Bu sırada askeri bando Dede Efendi'nin"Ey büt-i nev eda" isimli eserini çaldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Andrzej Duda,görüşmelerin ardından basın toplantısıdüzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında Avrupa Birliği'ni eleştirdi.
'AÇIKLAMAK ZORUNDA DEĞİLİM' Erdoğan şunları söyledi: "PolonyaAB'de ama biz alınmıyoruz. Bizimmüracaatımızdan sonraki süreçtealınan ülkelerin birçoğunun bizimlemukayese edilebilir yanı yok. Biz diyoruz kialmayacaksınız söyleyin, minderden kaçan bizolmayacağız." Polonya Cumhurbaşkanı Dudaise Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine destekverdiklerini belirterek şöyle konuştu:"120 sene boyunca Polonya bölündü,parçalandı ama Türkiye hiçbir zaman bunukabul etmemiştir. Türkiye ile AvrupaBirliği'nin her zaman aynı istikametteolduğuna inanıyorum. Türkiye uzun süredirmüzakerelere katılıyor. Bu istikametteTürkiye çok çaba sarfetti. Türkiye, AvrupaBirliği'nin çok önemli bir partneridir, bunukimseye açıklamak zorunda değilim..."
GURBETÇİLERDEN BÜYÜK DESTEK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Varşova'daki Türkler tarafından sevgiyle karşılandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.