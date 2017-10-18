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AB’ye rest

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Polonya’ya gitti. AB üyesi ülkede, Avrupa Birliği’ne rest çekti: Almayacaksanız açıklayın şu işi bilelim. Minderden kaçan biz olmayacağız

AB’ye rest
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün Polonya'nın başkenti Varşova'ya gitti. Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda tarafından resmi törenle karşılandı. Bu sırada askeri bando Dede Efendi'nin "Ey büt-i nev eda" isimli eserini çaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Andrzej Duda, görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında Avrupa Birliği'ni eleştirdi.

'AÇIKLAMAK ZORUNDA DEĞİLİM'
Erdoğan şunları söyledi: "Polonya AB'de ama biz alınmıyoruz. Bizim müracaatımızdan sonraki süreçte alınan ülkelerin birçoğunun bizimle mukayese edilebilir yanı yok. Biz diyoruz ki almayacaksınız söyleyin, minderden kaçan biz olmayacağız." Polonya Cumhurbaşkanı Duda ise Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine destek verdiklerini belirterek şöyle konuştu: "120 sene boyunca Polonya bölündü, parçalandı ama Türkiye hiçbir zaman bunu kabul etmemiştir. Türkiye ile Avrupa Birliği'nin her zaman aynı istikamette olduğuna inanıyorum. Türkiye uzun süredir müzakerelere katılıyor. Bu istikamette Türkiye çok çaba sarfetti. Türkiye, Avrupa Birliği'nin çok önemli bir partneridir, bunu kimseye açıklamak zorunda değilim..."



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  • 18 Ekim 2017, Çarşamba
  • Gazete
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