Yürekler yandı

Sivas'ın Şarkışla İlçesi Kandemir Mahallesi'nde bulunan Özgür Değer'e (38) ait evde dün akşam saatlerinde dumanlar yükselmeye başladı. Evdeki dumanı gören komşular, hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiyenin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Ancak ekipler eve girdiğinde acı bir görüntüyle karşılaştı. Evin içinde bulunan Özgür Değer (38), Hesna Değer (65) ve Ahmet Necdet Değer'in (2) dumandan etkilenerek yaşamlarını yitirdikleri anlaşıldı. Çıkış nedeni belirlenemeyen yangınla ilgili polis inceleme başlattı.