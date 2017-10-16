Yürekler yandı

Sivas'ın Şarkışla İlçesi Kandemir Mahallesi'nde bulunan Özgür Değer'e (38) ait evde dün akşam saatlerinde dumanlar yükselmeye başladı. Evdeki dumanı görenkomşular, hemen itfaiye ekiplerinehaber verdi. İtfaiyenin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Ancak ekipler eve girdiğinde acıbir görüntüyle karşılaştı. Evin içinde bulunan Özgür Değer (38),Hesna Değer (65) ve AhmetNecdet Değer'in (2) dumandan etkilenerek yaşamlarını yitirdikleri anlaşıldı. Çıkış nedeni belirlenemeyen yangınla ilgili polis inceleme başlattı.
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Allah rahmet etsin.
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