 ;
Yol Durumu
  1. Erdoğan Türkiye ve Polonya'nın hedefini açıkladı
  2. Bir bukalemun FETÖ'cü Arzu Yılmaz

Yürekler yandı

Yürekler yandı
Sivas'ın Şarkışla İlçesi Kandemir Mahallesi'nde bulunan Özgür Değer'e (38) ait evde dün akşam saatlerinde dumanlar yükselmeye başladı. Evdeki dumanı gören komşular, hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiyenin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Ancak ekipler eve girdiğinde acı bir görüntüyle karşılaştı. Evin içinde bulunan Özgür Değer (38), Hesna Değer (65) ve Ahmet Necdet Değer'in (2) dumandan etkilenerek yaşamlarını yitirdikleri anlaşıldı. Çıkış nedeni belirlenemeyen yangınla ilgili polis inceleme başlattı.
Etiketler:
  • 16 Ekim 2017, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
hercai hercai

Allah rahmet etsin.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 16.10.2017 07:21
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar