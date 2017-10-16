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Türkmen vekilin evi bombalandı

Türkmen vekilin evi bombalandı
Kerkük Tazhurmatu Kasabası Vekili 'nun evine, PKK'lı teröristler tarafından havan topu atıldı. Saldırıda vekilin oğlu Mehdi Mimaroğlu, ağır yaralandı. Mimaroğlu, hastaneye kaldırılan oğlunun yanından ayrılmadı.

Mevlüt YÜKSEL
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  • 16 Ekim 2017, Pazartesi
  • Gazete
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