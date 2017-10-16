Türkiye-ABD ilişkileri kopuyor mu?
Kopma diyemeyiz ama ciddi bir kriz. Bu dönem, Türkiye'nin Mustafa Kemal Atatürk dönemi ve Kıbrıs Barış Harekatı'ndan beri tüm hükümetler döneminde Amerikan taleplerine Türkiye'nin menfaatlerine aykırı olduğu noktalarda en çok dik durulan, karşı çıkılan hatta gerektiğinde tersi yapılan bir dönem.
ABD'nin açık lamasına aynen cevap verilmesi ne demek?
Biz sizin otur dediğinizde oturan, kalk denildiğinde kalkacak bir devlet değiliz. Sizin Orta Doğu coğrafyasındaki planlarınız bizim çıkarlarımızla örtüşmüyor. Bize karşı yapacağınız şeylere aynı sertlikte karşılık veririz demek istiyor.
PKK/PYD İLERİ KARAKOL
Türkiye NATO'da İleri Karak oldu. Değişen ne oldu?
ABD kendisine bölgede başka bir ileri karakol kurmak istiyor. Türkiye o ileri karakolun önündeki en önemli engellerden biri. Aslında sadece bunlar değil. Müslüman İsrail diye tarif edeceğim büyük ölçüde PKK/PYD tarafından kontrol edilecek.
Barzani'nin referandum yapması planı bozdu mu?
Barzani bu çıkışla, ister istemez PKK/PYD ile dirsek temasına girmek zorunda kalacak. Bu kadar çok kuşatılmışlık içinde mecburen Amerika'ya teslim olacak... Bölgedeki ABD'nin asıl ileri karakolu olan İsrail'e teslim olacaklar... O nedenle Barzani'nin referandum zamanlaması yanlıştı.
Bir oyun mu oynandı?
Burada ABD ve İsrail'in bir oyunu olduğunu düşünüyorum. Zamansız referandumla Barzani'nin Türkiye ile çok sıkı ele ele tutuşmasını koparıp kendi taraflarına doğru savrulmalarını sağladılar.
Krize Çözüm olabilir mi?
Aklı selim hakim olacaktır ve sonunda Kürtler ve Türkler'in kardeş olduğu, Suriye'den koridor açmanın zırvalık olduğunu gerçek Kürt Koridoru'nun Anadolu olduğunu Türkler'in elini tutup nefes borularının Anadolu'dan geçtiğini, bu ortamı sağlayacak çözümün olacağını düşünüyorum.
100 yıl sonra Sykes- Picot ile Büyük Kürdistan mı kuruluyor?
Evet, karar verildi. Ama bu coğrafyada bu satrancın veziri Türkiye... Türkiye'yi düşürmedikleri sürece bu plan tamamlanamaz. İkinci kritik ülke İran. İran'ın çok büyük müttefiki var Rusya. İran'daki Kürtler dağlık bölgede yaşıyor ve petrol bulunmuyor. Cumhurbaşkanımızın beka sorunu var dediği şey üçüncü sıranın Türkiye'ye gelmiş olduğunu algılamasıdır. Onun için önce Rus uçağını düşürdüler, sonra Büyükelçi'yi vurdular.
Bunlar bir Amerikan İstihbarat oyunu muydu?
Kesinlikle Amerikan planı... Bir yerde FETÖ diyorsanız arkasında CIA vardır. İstihbarat örgütleri hiçbir işi kendileri yapmazlar. İşi planlar ve başkasına yaptırırlar...
Bölgede haritalar ne zaman değişmeye başlar ?
Suriye'de taşların yerine oturmasından sonra başlar. IŞİD'in babası batılı ülkelerdir. NATO içerisinde örgütlenmiş Emperyalist ülkeler. Dikkat ederseniz bir şehir kurtarılıyor, oradaki IŞİD militanları nereye gidiyor kimse bilmiyor. 5 bin IŞİD'linin savunduğu şehirde bir tane ölmüş IŞİD'linin olmaması ilginç değil mi?
Nereye gidiyorlar IŞİD'liler?
Bunların bir bölümünü Güney Doğu Asya'ya götürüyorlar. İŞİD öldürülmeyecek bir örgüttür. Yani onu bitirirseniz savaş nedeni olmaz. Güney Doğu Asya'da Müslümanlara yapılan zulmün başlangıcı bir şeylerin işaret fişeğidir. Myanmar'da meydana gelen çatışmalar mesela.
Toprak paylaşımı ve savaş ne zaman çıkar?
Önümüzdeki yıl yani 2018 yılında çatışmalar başlayacaktır. Amerikan subaylarının nezareti altında PKK/YPG bayrakları altında eğitim veriliyor. İlginç tarafı Barzani Bölgesi'nin milli marşı olan "Ey Rakip" okunuyordu. Yani ortak bir Kürt Devleti'nin milli marşı olarak PKK/YPG'de tanımış durumda.
Türkiye ne yaptı bu plana karşı?
Türkiye burada Fırat Kalkanı Operasyonu'nu yapmakla doğru bir iş yaptı. Fırat Kalkanı daha erken yapılmalıydı. Fırat Kalkanı, El-Bab artı Halep olmalıydı. Türkiye El Bab'a operasyon yaptığında Halep İŞİD'in elinde idi. Dolayısı ile Halep'in en az yarısı alınmalıydı.
İDLİB DİPLOMATİK BAŞARI
Astana Zirvesi sonrasında İdlib'e Türk askeri girmesi riskli midir?
İdlib doğru karardır. Türk askerinin oraya girmesine Rusya, Şam ve İran ikna edilmiştir. Zaten İran ikna olmadan Şam ikna olamaz. Bu olay diplomatik bir başarıdır. Eğer İdlib'e girilmeseydi o bölge PKK/PYD tarafından alınmış olacaktı. O zaman Fırat Kalkanı'nın güneyinden dolaşılarak Akdeniz'e çıkış sağlanmış olunacaktı.
Bu olay ABD ile çatışmaya girmemiz anlamına mı geliyor?
Elbette sert bir çatışmaya girmemiz anlamına geliyor. Vize krizi vize memurunun tutuklanmasından dolayı değil, Türkiye'nin İdlib'e girmesinden dolayı başlamışt��r. Çünkü adam kaç gündür tutuklu idi. Vizeden dolayı olsa memurun tutuklanmasından sonra yaparlardı bu açıklamayı. Vize krizi Türkiye'nin İdlib'e girişinden sonra bu karar alındı. İdlib'e cevaptır vize krizi.
Afrin kuşatıldı mı yani?
Orası kuşatılmış bir durumda. Orada Türkiye'nin çok dikkatli siyaset izlemesi lazım. Askeri operasyon için acele edilmemeli.
Türkiye Rusya'dan S-400 Füzealdı , Bu olay ABD için ne anlama geliyor?
Şimdi daha büyük bir askeri çatışmadan önce bu siyasi iradenin fiziki olarak ortadan kaldırılmasını deneyecekler.
Yani Erdoğan'ın fiziki olarak ortadan kaldırı lması mı?
Evet. Bence en yakın tehlike Erdoğan. Şu anda en fazla korkulması gereken şey Erdoğan'a suikast.
Dengeler Amerika'nın isteğini zorlaştırmaya mı başladı?
Dengeler öyle değişmeye başladı ki, ABD'nin istekleri zorlaşmaya başladı. ABD'nin hırçınlığı da oradan çıkıyor. Rusya, Türkiye ve İran'ın bir araya gelmesi Amerika açısından hem kriz hem de tehdit.
2018 yılında bölgemizde ne bekliyorsunuz?
Eğer şartlar daha farklı bir çözüm bulamazsa 2018 yılında bu coğrafyada bir çatışma olacaktır. Türkiye bütün olan bitene rağmen bir şekilde kendi devlet organları ile Esad rejiminin devlet organları ile görüşmenin yolunu bulmalıdır. Bunu hemen şimdi behamal yapmalıdır. Rusya ya da İran üzerinden değil.
Neden bu görüşme olmalı?
Ortaya çıkan durum, Esad rejiminin orada devam etmesi Türkiye'nin çıkarınadır. Amerikan çıkarlarının altüst olmasına sebep olmuştur. Birincisi Akdeniz'e açılan Kürt koridorunun önünü Şam yönetimi tıkamıştır, ikincisi petrol bölgelerini kontrolüne almaktadır.
TÜRKİYE KABUK DEĞİŞTİRDİ
Türkiye bölgede belirleyici bir ülke mi oldu?
Türkiye bugün milli savunma sanayini yapan, belirli İslam ülkelerine silah ve silah teknolojisi ihraç eden, Uçak Gemisi yapan bir ülke. Vizyonu değişti çünkü ekonomisi değişti. Türkiye ekonomisi kendi sınırları içine hapsolup kendi yağı ile kavrulabilecek dönemi çok aştı. Türkiye kabuğunu çatlattı.
2019'da Tayyip Erdoğan'ın seçilmesi ile dengeler değişir mi?
Siyasi yapılanmalarda ciddi altüst oluşlar olur. Türkiye'deki Kürt siyasi yapılanması çok ciddi değişir. Bugün tüm desteğini dağdan aldığını söyleyen, desteğini dağa veren bir parti bugün yok olma ile karşı karşıya kalacaktır.
BAYKAL KASETİ 1 MART'IN SONUCU
CHP bence olayları doğru okuyamıyor. CHP dış tehdidin büyüklüğünü algılamadan hala laiklik üzerinden siyaset yapıyor. Coğrafyada asıl tehdidin nerede olduğunu doğru okuyacak, bu coğrafyanın tarihini bilen, iyi askeri uzmanlara ihtiyacı var. Deniz Baykal bir FETÖ kumpası ile o koltuktan kaldırıldı. Baykal 1 Mart Tezkeresi konusunda Amerikan çıkarlarına karşı verdiği mücadelenin bedelini kasetle ödedi. O kasetle Kemal Bey Deniz Bey'in koltuğuna oturdu. Artık o koltukta oturmak bir siyasetçi açısından sıkıntılı hale gelir. Aslında ABD ile olan bu mücadelede Sayın Cumhurbaşkanı'nın yanında en sıkı duracak partinin CHP olması lazımdır.
BEŞ PARÇACILAR DEVREDE
ABD'nin genel bir planı vardır ve kademe kademe uygulanmaktadır. 1970'li yıllarda sol fraksiyon içinde etkinliği küçük Maocu "Beş Parçacılar" diye bir hareket vardı. Amaçları Türkiye, Suriye, Irak, İran ve Ermenistan'daki beş ülkedeki Kürtler'i birleştiren bir Kürdistan kurmaktı. Bugün Ermenistan'da Kürt kalmadı. İran, Türkiye, Irak ve Suriye'den parça koparıp önce Federasyon sonra da tek devlet halinde birleştirme biçiminde bir model adım adım uygulanıyor.
FETÖ HANGİ PLANIN İÇİNDE?
FETÖ Yeşil Kuşak Projesi içindeydi ama en son BOP'ta istihbaratçıların FALSE FLAG dediği operasyon haline gelmiştir. FALSE FLAG, SAHTE
BAYRAK demektir. Normal şartlar altında kendi etrafınızda toplayamayacağınız insanları tamamen başka bir bayrak altında toplayabilirsiniz. O bayrağı da çeken siz olduktan sonra hiçbir sakıncası da yok... Bu yapılanma üzerinden CIA kendisinin doğrudan doğruya asla yapamayacağı çok önemli operasyonlar yaptı. Türkiye Cumhuriyeti Ordusu'na yıllarını vermiş bir General çıkıp da bir komisere teslim olup gider miydi? Gelen komiserin bir CIA Ajanı olduğunu bilseydi bunu yapar mıydı? Rusya'da bana verilmiş bir fotokopide sınır dışı edilmiş FETÖ üyesi öğretmenlerin, kaşesinin altında CIA hesabına çalışmaktan sınırdışı edildiği yazılı belgeyi gördüm.
KÜRT KORİDORUNUN AMACI NEDİR?
Türkiye'ye ihtiyacı olmayan gerektiğinde Türkiye'ye kafa tutacak hatta Rusya'nın enerji nakil hatları üzerindeki kontrolünü de sıfırlayacak çözümdür koridor. Tamamen Türkiye'yi stratejik olarak ve enerji bağlamında Orta Doğu'nun dışına atmak isteyen bir plandır.
RÖPORTAJ:ALİ DEĞERMENCİ
FOTOĞRAFLAR: HATİCE ÇINAR
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AŞİRETLERDE akılsız ABD CİA zamanında BARZANİ TALABANİ IRAK İRAN savaşı çıkardı PETROLE el koydu akıllanmadılar
incirlik ve abd üstlerri kapansın nato ile ilişkiler dondurulsun ne bu yahu senelerdir bu abd başımızın belası yetti be
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