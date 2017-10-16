Düğün borcu için benzinci soydu

Samsun'da düğün yapmak için 2 ayrı bankadan toplam 15 bin lira kredi çeken Şerif G. (28), borcunu ödeyemeyince soygun yapmaya kalktı. 1.5 yıl önce evlenen ve pidecide hem usta hem de kurye olarak 2 bin lira maaşla çalışan Şerif G., ayda bin 200 lira olan taksitlerini ödeyemeyince bunalıma girdi. Kuru sıkı tabanca alıp, benzin istasyonlarını soymaya çalıştı. Bir hafta önce sabah saat 05.00 sıralarında Ahulu Mahallesi mevkiindeki bir akaryakıt istasyonuna motosikletiyle giden Şerif G., pompacının 895 lirasını gasp etti. Aynı şekilde 4 ayrı akaryakıt istasyonuna giden Şerif G., bin 295 lira para gasp etti. Polisi alarma geçiren Şerif G., motosikletiyle olay yerinden kaçtı. Ancak polis tarafından kısa sürede yakalandı. Olayda kullandığı kuru sıkı tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alınan Şerif G., suçunu itiraf etti. Bankadan kredi çekip düğün yaptığını, kredi paralarını ödeyemeyince soygun olayına karıştığını söyleyen Şerif G., adiyeye sevk edildi.