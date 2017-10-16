Bodrum yanıyor!

Muğla'nın Bodrum İlçesi Turgutreis ve Akyarlar mevkiinde makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına, 7 arazöz ve 55 orman işçisi ile Bodrum İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangının kontrol altına alınabilmesi için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik yaptığı açıklamada "Yangına havadanve karadan müdahale ettikancak ilerleme devam ediyor.Orada yol olmayışı ve bunabenzer nedenlerden dolayımüdahale edemiyoruz. Bölgeye yakın yerlere arazöz yerleştirildi. Yangını kontrol altına almak için bekliyoruz" diyerek, yangının yaklaşık 50 hektarlık alanda etkili olduğunu kaydetti.
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