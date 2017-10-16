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Bodrum yanıyor!

Bodrum yanıyor!
Muğla'nın Bodrum İlçesi Turgutreis ve Akyarlar mevkiinde makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına, 7 arazöz ve 55 orman işçisi ile Bodrum İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangının kontrol altına alınabilmesi için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik yaptığı açıklamada "Yangına havadan ve karadan müdahale ettik ancak ilerleme devam ediyor. Orada yol olmayışı ve buna benzer nedenlerden dolayı müdahale edemiyoruz. Bölgeye yakın yerlere arazöz yerleştirildi. Yangını kontrol altına almak için bekliyoruz" diyerek, yangının yaklaşık 50 hektarlık alanda etkili olduğunu kaydetti.
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  • 16 Ekim 2017, Pazartesi
  • Gazete
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