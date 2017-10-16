30 saniyede vahşet!

TÜRKİYE, liseli Helin Palandöken cinayetiyle sarsıldı. İstanbul Pendik'te okul çıkışında Mustafa Yetgin'in(21) silahlı saldırısında ölen 17 yaşındaki Helin'in yaralı arkadaşı Cemil Yıldız(17) yaşadığı dehşetiTAKVİM'eanlattı. Yaralı genç, "Herşey 30 saniyeiçerisindeoldu" dedi. Geçen Cuma günü okul çıkışı katil MustafaYetgin, bin800 TL'yesatınaldığı av silahıyla,Deniz Morsümbülve Cemil Yıldız ile birlikte durağa yürüyen Helin'inüzerine kurşunyağdırdı. Boynundan ve karnından vurulan genç kız yaşamını yitirdi. Gençler ise yaralandı. Hastanede tedavi altında olan Cemil Yıldız, tüyler ürperten dehşet anlarını şöyle anlattı:
'GÜLEREK VURDU'
"Helin'le çok samimi değildik. Biz yürürken Helin yanımıza geldi. Durağa kadar beraber yürüyecektik. O sırada önümüzde bir araç durdu. İçinden silahlı o kişi gülerek arabadan indi. 'SelamınAleykümgençler' dedi. Silahlı olduğu için, Deniz 'Hayırdır' diye üzerine yürüdü. Bir anda ateş etti ve Deniz'i yaraladı. Sonra bana döndü. 'Yeni sevgilin bu muHelin' deyip ateş etti bana. Ben yere düştüm. Helin 'Duryapma' diye bağırıyordu. Sonra Helin'e 2 ya da 3 el ateş etti. Tekrar bana döndü. Göz göze geldik, yerdeyatıyordum. Canım çok yandığı için konuşamadım bile. O göz göze gelmeden sonra sıkacaktı bana amavazgeçti. Bir anda koşarak uzaklaştı. Okula doğru gitti. Sonrasını çok hatırlamıyorum."
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