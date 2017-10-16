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30 saniyede vahşet!

Psikopat Mustafa Yetgin, liseli ’in canını aldı. ’ı yaraladı. Delikanlı, ‘Her şey 30 saniyede oldu’ diyerek vahşeti anlattı

30 saniyede vahşet!
TÜRKİYE, liseli Palandöken cinayetiyle sarsıldı. İstanbul Pendik'te okul çıkışında Mustafa Yetgin'in (21) silahlı saldırısında ölen 17 yaşındaki Helin'in yaralı arkadaşı Cemil Yıldız (17) yaşadığı dehşeti TAKVİM'e anlattı. Yaralı genç, "Her şey 30 saniye içerisinde oldu" dedi. Geçen Cuma günü okul çıkışı katil Mustafa Yetgin, bin 800 TL'ye satın aldığı av silahıyla, Deniz Morsümbül ve Cemil Yıldız ile birlikte durağa yürüyen Helin'in üzerine kurşun yağdırdı. Boynundan ve karnından vurulan genç kız yaşamını yitirdi. Gençler ise yaralandı. Hastanede tedavi altında olan , tüyler ürperten dehşet anlarını şöyle anlattı:

'GÜLEREK VURDU'
"Helin'le çok samimi değildik. Biz yürürken Helin yanımıza geldi. Durağa kadar beraber yürüyecektik. O sırada önümüzde bir araç durdu. İçinden silahlı o kişi gülerek arabadan indi. 'Selamın Aleyküm gençler' dedi. Silahlı olduğu için, Deniz 'Hayırdır' diye üzerine yürüdü. Bir anda ateş etti ve Deniz'i yaraladı. Sonra bana döndü. 'Yeni sevgilin bu mu Helin' deyip ateş etti bana. Ben yere düştüm. Helin 'Dur yapma' diye bağırıyordu. Sonra Helin'e 2 ya da 3 el ateş etti. Tekrar bana döndü. Göz göze geldik, yerde yatıyordum. Canım çok yandığı için konuşamadım bile. O göz göze gelmeden sonra sıkacaktı bana ama vazgeçti. Bir anda koşarak uzaklaştı. Okula doğru gitti. Sonrasını çok hatırlamıyorum."


Mustafa Yetgin, gözünü kırpmadan Helin'i öldürdü.

Yunus Emre KAVAK

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  • 16 Ekim 2017, Pazartesi
  • Gazete
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