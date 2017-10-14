Zombi Mustafa amca

Balıkesir'de Mustafa Yılmaz (64) 1979 yılında öldü. Toprağa verildi. 4 yıl sonra ise köyüne geri döndü. Köylüler neye uğradığını şaşırdı. Yıllarca Yılmaz'a bakan İbrahim Dede "Evi yoktu zaten. Yağmurda karda devamlıbayırlardaydı. Öldüğü zaman bizim köydeniki ormancıyı götürdüler kimlik tespitiiçin. Onlar da ölenin Mustafa olduğunusöylemiş. Sonra Bigadiç'e defnettiler" diye konuştu. Bayram Karanfil ise şunları söyledi: "Mustafa amca gömüldükten 3-4 sene sonra buralara geldi. Hatta üstünde otopsi çizgileri bile vardı dediler." Mustafa Yılmaz dün de bir televizyon programına katıldı. Sunucunun "Mezardan neden çıktınız" sorusuna verdiği cevap herkesi ürküttü. Mezarda senelerce oruç tuttuğunu söyleyen Yılmaz, "Yılanlar vardı. Orayı sevmedim. Güneş görmüyordu" dedi.
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