 ;
Yol Durumu
  1. Engelli kız 6 gündür kayıp
  2. Arkadaşım Eşek!

Zombi Mustafa amca

Zombi Mustafa amca
Balıkesir'de (64) 1979 yılında öldü. Toprağa verildi. 4 yıl sonra ise köyüne geri döndü. Köylüler neye uğradığını şaşırdı. Yıllarca Yılmaz'a bakan İbrahim Dede "Evi yoktu zaten. Yağmurda karda devamlı bayırlardaydı. Öldüğü zaman bizim köyden iki ormancıyı götürdüler kimlik tespiti için. Onlar da ölenin Mustafa olduğunu söylemiş. Sonra Bigadiç'e defnettiler" diye konuştu. Bayram Karanfil ise şunları söyledi: "Mustafa amca gömüldükten 3-4 sene sonra buralara geldi. Hatta üstünde otopsi çizgileri bile vardı dediler." Mustafa Yılmaz dün de bir televizyon programına katıldı. Sunucunun "Mezardan neden çıktınız" sorusuna verdiği cevap herkesi ürküttü. Mezarda senelerce oruç tuttuğunu söyleyen Yılmaz, "Yılanlar vardı. Orayı sevmedim. Güneş görmüyordu" dedi.
Etiketler:
  • 14 Ekim 2017, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar