Ölümün kıyısında

Kelebekler Vadisi'nde düzenlenen base jumping (yüksekten paraşütle atlama) yarışmasında yürekler ağıza geldi. Etkinlikte metrelerce yükseklikte mahsur kalan Hollandalı paraşütçü, 3 saat sonra kurtarılabildi. Olay, Muğla Marmaris'te bulunan her yıl milyonlarca turistin akın ettiği Kelebekler Vadisi'nde meydana geldi. Etkinlik kapsamında kendisini 330 metre yükseklikten boşluğa bırakan Hollandalı paraşütçü Petter Blokker, talihsiz bir kaza geçirdi. Paraşütü kayalıklara takılan, kolundan ve bacağından yaralanan Blokker, uçurumdan şans eseri düşmedi. Olay yerine Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) sevk edildi. Blokker'in mahsur kaldığı yerin uçurum ve kayalık olması nedeniyle atlayış noktasına iple kurtarma istasyonu kurulmasına karar verildi. 3 saatlik uğraşın ardından paraşütçüyü mahsur kaldığı yerden kurtarabildi. Hastaneye sevk edilen Hollandalı paraşütçünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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