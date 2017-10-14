Korkunç tuzak

Konya'nın Karapınar ilçesinde içkili restoranda çalışan Gamze Tiryaki, zaman zaman eğlenmek için restorana gelen Emin Uysal (28) ile tanıştı. Arkadaşlığı ilerleten Tiryaki, zaman içerisinde Uysal'dan yaklaşık 60 bin lira borç aldı. Ancak geriye ödemedi. Uysal da, bir süre sonra alacağını istemeye başladı. Parayı ödeyemeyenGamze Tiryaki sevgilisi Özcan Sönmez'den,Emin Uysal'ı korkutmasını istedi.Ardından, iki sevgilinin yaptıkları plan çerçevesindeEmin Uysal'ı arayan Gamze Tiryaki,Ereğli'deki evine davet etti. Sönmez de arkadaşı Aziz Dumlu ile birlikte Gamze Tiryaki'nin evine giderek Uysal'ı beklemeye başladı. Kente gelen Emin Uysal'ı yolda karşılayan Gamze Tiryaki, "Para yanımda değil" diyerek evine götürdü. Evde bekleyen kadının sevgilisi ile arkadaşı tarafından darp edilen genç adam, göğsünden tabancayla vuruldu. Evden kaçmaya çalışırken apartmanın merdivenlerine yığılan Emin Uysal, sağlık ekipleri tarafından Konya'ya sevk edilirken yolda yaşamını yitirdi. Olaydan sonra kaçan Tiryaki ile sevgilisi Özcan Sönmez ve arkadaşı Aziz Dumlu polise teslim oldu. Adliyeye sevk edilen 3 zanlı da tutuklandı.
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