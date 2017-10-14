İtiraf air!

Tarihler 15 Temmuz 2016'yı gösterdiğinde Türkiye en büyük ihaneti yaşadı. TSK içindeki FETÖ cuntası, ülkeyi hedef aldı. Kanlı planın en kritik noktaları arasında Ankara'daki Akıncı Üssü vardı. İşte o ihanetin davasında önemli gelişmeler yaşandı. Akıncı Üssü davasında "ikmalci" astsubayların ardından teğmenler de çözülmeye başladı. Teğmen Mustafa Erez, Akın Öztürk'ün damadı darbeci yarbay Hakan Karakuş'la ilgili önemli açıklamalar yaptı.
TEMASLAR KULEDEN YAPILDI
Davanın önceki duruşmalarında tüm sanıklar, Akıncı'daki kontrol kulesinden havadaki uçaklarla temas kurulmasının teknik olarak imkansız olduğunu açıklamıştı. Ancak sanık teğmen bu ifadeleri yalanladı. Uçakların buradan koordine edildiğini anlattı. Şu ifadeleri kullandı. "Yarbay Özcan Doğan kuleye geldi. Kısa süre sonra Yarbay Nihat Altıntop kuleye gelerek, kalkan uçakların geri çağrılmasını emretti. Özcan Doğan ve Nihat Yarbay arasında tartışma yaşandı. Nihat Yarbay, yapılanların yanlış olduğunu söyleyince Özcan Doğan da 'Bilgi kirliliği var' cevabını verdi. Bir süre sonra kuledesadece uçuş emniyetinin sağlanmasıçalışması yapılmasına karar verildi. Buesnada Yarbay Hakan Karakuş kuleyegeldi ve benden uçuş kontrol amirliğinialdı."
PAROLA: YURTTA SULH
Sanık Erez, diğer sanıkların inkar ettikleri "yurtta sulh" parolası için şunları söyledi: "Harekat subayı Ali Karabulut Kule'yi aradı, üsse gelecek helikopterlerin 'yurtta sulh' diyeceğini belirtti. Bu sırada Ali Karabulut, Üs Komutanı Hakan Evrim ile de görüştü ve 'yurtta sulh' denirse helikopterlerin inişine izin verilmesini emretti."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.