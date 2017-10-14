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FETO’dan alçak tehdit

FETO’dan alçak tehdit
Firari teröristbaşı , Pensilvanya'daki ininden örgüt mensuplarına seslendiği 9 Ekim'den çekilen videosunda yine tehditler savurdu. Teröristbaşı, "Şunları da bir el-ense ile yere sersek! Şunu da bir künde ile yere sersek! Şunun da başına bir bomba olsak, patlasak! Şunun da getirip başında bir helikopter uçursak, morallerini bozsak" sözleri suikast talimatı verdiği şeklinde yorumlandı.
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  • 14 Ekim 2017, Cumartesi
  • Gazete
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