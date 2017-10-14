FETÖ'nünyurt dışındaki36 kurumuiçin BankAsya'danusulsüz kredisağlandı.AnkaraCumhuriyetBaşsavcılığıikinci dalgaoperasyon kapsamında konuylailgili 75 FETÖ'cü hakkındagözaltı kararı verdi. FETÖ'nündünyadaki kuruluşlarına 540milyon TL'lik usulsüz krediçekme işinin arkasında örgütadına İskoçya'da bir kilise satınalan Axis Education'ın sahibi,FETÖ'nün İngiltere imamı AdnanAzak'ın olduğu ortaya çıktı.Usulsüz kredilere bulaşan diğerisimler arasında Kuzey Irak imamıTalip Büyük ve FETÖ'nün tepeyöneticilerinden Şerif Ali Tekalanda yer aldı.
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