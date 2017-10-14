FETÖ'nün yurt dışındaki 36 kurumu için Bank Asya'dan usulsüz kredi sağlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ikinci dalga operasyon kapsamında konuyla ilgili 75 FETÖ'cü hakkında gözaltı kararı verdi. FETÖ'nün dünyadaki kuruluşlarına 540 milyon TL'lik usulsüz kredi çekme işinin arkasında örgüt adına İskoçya'da bir kilise satın alan Axis Education'ın sahibi, FETÖ'nün İngiltere imamı Adnan Azak'ın olduğu ortaya çıktı. Usulsüz kredilere bulaşan diğer isimler arasında Kuzey Irak imamı Talip Büyük ve FETÖ'nün tepe yöneticilerinden Şerif Ali Tekalan da yer aldı.



Erkam ÇOBAN