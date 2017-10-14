Amcaya tele-darbe

Aydın Girne Mahallesi Lefkoşa Bulvarı'nda eşiyle yaşayan NecatiEcevit'i (84) telefonla arayan kişi, kendisini savcı olarak tanıttı. Adının terör örgütü listesine karıştığını söyleyen şüpheli, Ecevit'ten bankadakiparasını, evindeki ziynet eşyalarınıve evini satmasını istedi. İlk olarak bankadaki 46 bin lirasını çeken Ecevit, eşinin 4 bileziğini de alıp şüphelilerin belirlediği adreste kendilerine teslim etti.
MÜTEAHHİTE VERDİ Yaşlı adam, daha sonra kendisininoturduğu 3 katlı evi de 300 binliraya bir müteahhide satıp parasınıdolandırıcılara verdi. Yakınlarının Ecevit'in durumundan şüphelenmesi üzerine polise haber verildi. Ekipler, yaşlı adamın dolandırıldığı tespit etti.
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