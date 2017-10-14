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Amcaya tele-darbe

84 yaşındaki Necati Ecevit 350 bin lirasını, telefonla arayan ve kendisini savcı olarak tanıtan dolandırıcılara verdi

Amcaya tele-darbe
Aydın Girne Mahallesi Lefkoşa Bulvarı'nda eşiyle yaşayan Necati Ecevit'i (84) telefonla arayan kişi, kendisini savcı olarak tanıttı. Adının terör örgütü listesine karıştığını söyleyen şüpheli, Ecevit'ten bankadaki parasını, evindeki ziynet eşyalarını ve evini satmasını istedi. İlk olarak bankadaki 46 bin lirasını çeken Ecevit, eşinin 4 bileziğini de alıp şüphelilerin belirlediği adreste kendilerine teslim etti.

MÜTEAHHİTE VERDİ
Yaşlı adam, daha sonra kendisinin oturduğu 3 katlı evi de 300 bin liraya bir müteahhide satıp parasını dolandırıcılara verdi. Yakınlarının Ecevit'in durumundan şüphelenmesi üzerine polise haber verildi. Ekipler, yaşlı adamın dolandırıldığı tespit etti.
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  • 14 Ekim 2017, Cumartesi
  • Gazete
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