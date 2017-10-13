Torbacı öğretmen

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda biri öğretmen 11 kişi yakalandı. Emniyet güçleri, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına operasyon için düğmeye bastı. Savcılıktan alınan izinle teknik takip yapıldı. Özel okulda öğretmen olan32 yaşındaki Yılmaz Y.'nin deuyuşturucu satışı yaptığı ortayaçıktı. Gülbahçesi Mahallesi'nde daha önce tespit edilen adreslere özel harekat polislerinin de katılımıyla düzenlenen operasyonda evlerin kapıları koçbaşı ile kırıldı. 29 kiloesrar ve 1 tüfek ele geçirdi.Operasyonda 11 kişi gözaltınaalındı. Gözaltına alınanlar arasında bulunan öğretmen Yılmaz Y.'ningözaltına alındıktan sonra iştenatıldığı öğrenildi.
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