Torbacı öğretmen

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda biri öğretmen 11 kişi yakalandı. Emniyet güçleri, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına operasyon için düğmeye bastı. Savcılıktan alınan izinle teknik takip yapıldı. Özel okulda öğretmen olan 32 yaşındaki Yılmaz Y.'nin de uyuşturucu satışı yaptığı ortaya çıktı. Gülbahçesi Mahallesi'nde daha önce tespit edilen adreslere özel harekat polislerinin de katılımıyla düzenlenen operasyonda evlerin kapıları koçbaşı ile kırıldı. 29 kilo esrar ve 1 tüfek ele geçirdi. Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında bulunan öğretmen Yılmaz Y.'nin gözaltına alındıktan sonra işten atıldığı öğrenildi.