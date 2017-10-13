Ters kadın

Düzce'de 37 yaşındaki Gülseren Ayıntap, 13 yıl önce karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede, iç organlarının ters tarafta olduğunu öğrendi. Ayıntap yaşadığı zorlukları şöyle anlattı: "Bileklik yaptırdım. Pek faydası olmadı. Çipli kimlik kartlarında böyle bir düzenleme yapılmasının iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü birkaç kez acil olarak doktora gittiğimde, kalp atışlarım olmadığı için öldü sanmışlar. Bu durumumdan kaynaklı mı bilmiyorum ama olaylara hep tersten bakıyorum. İyi olan yolunda giden herşeyin tersini düşünüyorum."