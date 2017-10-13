Ters kadın

Düzce'de 37 yaşındaki GülserenAyıntap, 13 yıl önce karın ağrısı şikayetiylegittiği hastanede, iç organlarının terstarafta olduğunu öğrendi. Ayıntap yaşadığızorlukları şöyle anlattı: "Bileklik yaptırdım.Pek faydası olmadı. Çipli kimlik kartlarındaböyle bir düzenleme yapılmasınıniyi olacağını düşünüyorum. Çünkü birkaçkez acil olarak doktora gittiğimde,kalp atışlarım olmadığı için öldüsanmışlar. Bu durumumdan kaynaklımı bilmiyorum ama olaylara hep terstenbakıyorum. İyi olan yolunda giden herşeyintersini düşünüyorum."
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