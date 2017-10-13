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pus!

Mersin ’ta geçen yıl bir evde kazı çalışması başlatıldı. Çevreye keskin nişancılar konuşlandırıldı. Polisler de gecegündüz nöbet tutmaya başladı. Bölgede ‘hazine’ dedikodusu yayıldı...

Tarsuspus!
Ankara'da oluşturulan 20 kişilik özel bir ekip Mersin'in İlçesi'ne yollandı. Buradaki bir evde kazı çalışması başlatıldı. Sokak girişi kapatıldı. Polis barikatları ve brandalarla çevrili olan kazı alanına hiç kimse yaklaştırılmadı. Etrafa da keskin nişanlıcalar yerleştirip önlemler artırıldı. Yaşanan tüm gelişmeler 11 aylık kazının esrarını daha da artırdı. Ne olup bittiği bir türlü anlaşılamadı. Mahalle sakinleri ise bitmeyen çalışmalardan dert yandı. Kazı yapılan evin yan komşusu Tevfik Selen "Mahallemiz, viran şeklinde. Bize kimse bilgi vermiyor. Böyle olur mu? Tedirginiz. Ne çalışma yaptıklarını bilmiyoruz. Hiç kimse eve yaklaştırılmıyor" diyerek tepkisini gösterdi. Öte yandan gizemli kazının bölgede duyulması üzerine 4 yıl önce öldürülen polis memuru Mithat Erdal'ın eşi Sibel Erdal, "Eşim define avcılarını ortaya çıkartmak için gizli görevdeydi. Deşifre olunca infaz edildi" demişti. Cinayetin, söz konusu kazıyla ilgisinin olabileceğini iddia etmişti.
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