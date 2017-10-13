Tarsuspus!

Ankara'da oluşturulan 20 kişilik özel bir ekip Mersin'in Tarsus İlçesi'ne yollandı. Buradaki bir evde kazı çalışması başlatıldı. Sokak girişi kapatıldı. Polis barikatları ve brandalarla çevrili olan kazı alanına hiç kimse yaklaştırılmadı. Etrafa dakeskin nişanlıcalar yerleştirip önlemlerartırıldı. Yaşanan tüm gelişmeler 11 aylık kazının esrarını daha da artırdı. Ne olup bittiği bir türlü anlaşılamadı. Mahalle sakinleri ise bitmeyen çalışmalardan dert yandı. Kazı yapılan evin yan komşusu Tevfik Selen "Mahallemiz, viran şeklinde. Bize kimse bilgi vermiyor. Böyleolur mu? Tedirginiz. Ne çalışma yaptıklarını bilmiyoruz. Hiç kimse eve yaklaştırılmıyor" diyerek tepkisini gösterdi. Öte yandan gizemli kazının bölgede duyulması üzerine 4 yıl önce öldürülen polis memuru Mithat Erdal'ın eşi SibelErdal, "Eşim define avcılarını ortayaçıkartmak için gizli görevdeydi. Deşifre olunca infaz edildi" demişti. Cinayetin, söz konusu kazıyla ilgisininolabileceğini iddia etmişti.
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