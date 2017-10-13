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Şov iptal oldu

Şov iptal oldu
CHP'nin desteğiyle birkaç avukatın her hafta Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nin girişinde sürdürdükleri "Adalet Nöbeti" şovu, bu hafta sekteye uğradı. Şovun gerçekleştiği alanın temizlik nedeniyle köpükle yıkanmasına bazı avukatlar tepki gösterdi. 'nin teröristleri savunan genel başkan yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun da bu şovda yeralması, sosyal medyayı da harekete geçirdi. Birçok kişi, "PKK'yı savunuyor, gelmiş adalet diyor. hadi ordan" yorumunu yaptı.
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