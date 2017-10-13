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‘Ne olur aşağı in’

Bunalımda olan genç adam, caminin minaresine çıktı. İntihara kalkıştı. Eşi, “Ne olur aşağıya in. Bak söz veriyorum bir şey yapmayacağız” diye yalvardı

‘Ne olur aşağı in’
'da yaşayan evli ve bir çocuk babası S.A.Y. (33) bir süredir psikoljik sorunlar yaşıyordu. Bu nedenle bunalıma girdi. Dün, tadilattaki Hasan Efendi Mahallesi Ramazanpaşa Camisi'nin minaresine çıktı. İntihara kalkıştı. Durumu fark eden vatandaşlar, polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler, S.A.Y.'yi indirmek için uğraştı ancak başarılı olamadı. İtfaiye ekipleri ise minarenin alt kısmına hava yastığı açtı. Bu sırada genç adamın eşi R.Y.'ye telefonla ulaşıldı. Eşinin minarede olduğunu gören kadın, gözlerine inanamadı. "Ne olur aşağıya in. Bak söz veriyorum bir şey yapmayacağız" diyerek gözyaşı döktü. Uzun süren uğraşlar sonrasında S.A.Y. ikna edildi. Vatandaşlar ise olayı film gibi izledi. S.A.Y., emniyete götürüldü.


Bir genç, olayı Facebook'tan canlı olarak yayınladı.
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