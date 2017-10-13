‘Ne olur aşağı in’

Aydın'da yaşayan evli ve bir çocuk babası S.A.Y. (33) bir süredir psikoljik sorunlar yaşıyordu. Bu nedenle bunalıma girdi. Dün, tadilattaki HasanEfendi Mahallesi RamazanpaşaCamisi'nin minaresine çıktı. İntihara kalkıştı. Durumu fark eden vatandaşlar, polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olayyerine giden ekipler, S.A.Y.'yiindirmek için uğraştı ancakbaşarılı olamadı. İtfaiye ekipleri ise minarenin alt kısmına hava yastığı açtı. Bu sırada genç adamın eşi R.Y.'ye telefonla ulaşıldı. Eşinin minarede olduğunu gören kadın, gözlerine inanamadı. "Ne oluraşağıya in. Bak söz veriyorumbir şey yapmayacağız" diyerekgözyaşı döktü. Uzun sürenuğraşlar sonrasında S.A.Y.ikna edildi. Vatandaşlar iseolayı film gibi izledi. S.A.Y.,emniyete götürüldü.
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