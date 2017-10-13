Düğün savaşları!

Magandalar dehşet saçtı. Akıllara durgunluk veren olay 8 Ekim'de Konya'da yaşandı. Bir yakınlarının düğün evine giden 4 kişi, konvoyun geçişi sırasında, ellerindeki tabancave tüfeklerle havaya rastgeleateş açtı. Büyük korku yaşandı. Vatandaşlar, magandaların etrafındaki onlarca kişiye rağmen dakikalarca ateş etme anını, cep telefonu kamerasına kaydederek, sosyal medyada paylaştı. Durumu fark eden polis, yayınlanan görüntülerden yola çıkarak, havaya ateş açan 4 kişinin kimliğini belirledi. Mustafa K., Ali K., Yaşar E. ve Mustafa A., 9 Ekim Pazartesi günü gözaltına alındı. Yapılan aramada, ruhsatsız 2 tüfek ve 3 tabanca ele geçirildi. İfadeleri alınan magandalar, serbest bırakılırken, şüpheliler hakkında 'genel güvenliği kastentehlikeye sokmak' suçundan soruşturma başlatıldı.
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