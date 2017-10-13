Diplomat değil FETÖ ajanları

FETÖ FAİLİ AJANLAR: Türkiye bir hukuk devletidir, misilleme olamaz. Ama onların neler yaptıklarını da biliyoruz.
1- Benim vatandaşım eşiyle beraber kapılarına gitmiş, gözaltına almışlardır.
2- Halkbank Genel Müdür Muavini tutuklanıyor.
3- Benim 13 korumamla ilgili gözaltı, tutuklama kararı çıkarıyorlar.
4- Terör örgütünün bana saldıran bir iki elemanını göstermelik olarak alıp bırakıyorlar.
5- 15 Temmuz'un failleri ortaya çıkıyor. Konsolosluklarının içerisinde FETÖ faili ajanlar bulunuyor. Bunlar diplomat değil ajan.
6- FETÖ'nün baş ajanı Pensilvanya'da.
7- Terör örgütü YPG'ye 3.500'ü aşkın TIR silah verdiler.
8- Yaptıkları, Kuzey Suriye'deki terör koridorunu güçlendirmek.
S-500'LER DE MASADA: S-400'lerle alakalı bir sıkıntı yok. Sayın Putin'le S-500'lerle ilgili de görüşmelerimiz oldu. Temenni ederim ki bu görüşmelerimizi de (S-500'lerle alakalı) hayata geçiririz.
MELİH GÖKÇEK'İN DURUMU: Olay Melih Bey'in şahsında değil. Partimizde, bazı yerlerde bir değişim söz konusu. Bazı arkadaşlarımız bundan rahatsızlık duymamalı. Her geçen vakit aleyhimizedir ve buna da tahammül edemeyiz. Bu arada Erdoğan, "Ankara ve Balıkesir'in dışında sorunlu başka il var mı" sorusunu ise şöyle yanıtladı: Bursa.
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