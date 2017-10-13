Köpek katliamı dün Gaziantep'te yaşandı. Hatay Bulvarı'nda 2 köpek tabanca ile vurulmuş halde bulundu. Kanlar içerisindeki köpeklere, hayvanseverlerin yardım etti. Biri olay yerinde telef oldu. Diğeri ise veterinere götürüldü. Canlı Hayatı İyileştirme Derneği (CAHİDE) Yönetim Kurulu Üyesi Cemal GüneşTosun, "Söylenecek çok şey yok. Bu bir vahşet, resmen vahşet. Ya zehirlenerek ya da silahla vurularak hayvan öldürülüyor, Ya da hayvanlara çeşitli işkenceler yapılıyor " diye konuştu. Tedavi altına alınan hamile köpeğin de telef olduğu belirtildi.
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