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Caniler

Gaziantep’te yol ortasında vuruluşmuş ler bulundu. İkisi de telef oldu. Birinin hamile olduğu ortaya çıktı.

Caniler
Köpek katliamı dün Gaziantep'te yaşandı. Bulvarı'nda 2 köpek tabanca ile vurulmuş halde bulundu. Kanlar içerisindeki lere, hayvanseverlerin yardım etti. Biri olay yerinde telef oldu. Diğeri ise veterinere götürüldü. Canlı Hayatı İyileştirme Derneği (CAHİDE) Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Güneş Tosun, "Söylenecek çok şey yok. Bu bir vahşet, resmen vahşet. Ya zehirlenerek ya da silahla vurularak hayvan öldürülüyor, Ya da hayvanlara çeşitli işkenceler yapılıyor " diye konuştu. Tedavi altına alınan hamile köpeğin de telef olduğu belirtildi.
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