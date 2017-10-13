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Askerden babaya borç mesajı

Askerden babaya borç mesajı
Muğla Milas'ta yaşayan 21 yaşındaki Mehmet Karacan, bir süre önce vatani görevini yapmak için Trabzon'a gitti. Asker düğününden önce de babası Servet Karacan'a bir şaka yapmak istedi. Babasının arabasına 'Ben vatan borcumu ödemeye gidiyorum sen de benim borçları öde' diye yazdırdı. Oğlunun hem kendisini hem de yakınlarını güldürdüğünü belirten Servet Karacan "Yaklaşık 2 bin 500 lira borç yapmış. O, Trabzon'da askerlik yapıyor. Biz de çalışarak, onun borçlarını ödüyoruz. Oğlumun canı sağ olsun" dedi.
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