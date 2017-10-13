Askerden babaya borç mesajı

Muğla Milas'ta yaşayan 21 yaşındaki Mehmet Karacan, bir süre önce vatani görevini yapmak için Trabzon'a gitti. Asker düğününden önce de babası Servet Karacan'a bir şaka yapmak istedi. Babasının arabasına 'Benvatan borcumu ödemeye gidiyorumsen de benim borçları öde' diye yazdırdı. Oğlunun hem kendisini hem de yakınlarını güldürdüğünü belirten Servet Karacan "Yaklaşık 2 bin 500 liraborç yapmış. O, Trabzon'da askerlikyapıyor. Biz de çalışarak, onun borçlarını ödüyoruz. Oğlumun canı sağ olsun" dedi.
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