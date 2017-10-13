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Aşk oyunu

’da 5 kişilik çete, evlilik vaadiyle kandırdığı genci dolandırdı. Bursa’da ise bankacı Şule, internette tanışıp aşık olduğu sahte binbaşıya parasını kaptırdı. Onun için işinden de istifa etti...

Aşk oyunu
Gönül işleri, pahalıya patladı. 'da genç bir adam, Bursa'da ise bankacı kadın dolandırıldı. Muğla'ad M.S.'nin aracılık yaptığı, Suriye uyruklu ve M.H., A.E., M.Y.B. adlı dolandırıcılar, D.H. (24) adlı gelin adayını da alarak Milas'a gitti. Yuva kurmak isteyen Ö.U. ile D.H. arasında imam nikahı kıyıldı. Çift, düğün alışverişi yaptı. Ö.U., işe gidince, sahte gelin altınları çaldı. Sırra kedem bastı. Geri dönen damat, polise haber verdi. Şüpheliler yakalandı. Bursa'da ise bankacı Şule N. (39), geçen yıl Aralık ayında internette oyun oynarken adının Kenan Çelebi olduğunu ve binbaşı rütbesiyle görev yaptığını söyleyen bir kişiyle tanıştı. Muhabbet ilerledi. İkili, evlilik planları yapmaya başladı. Şule N.'nin güvenini kazanan sahte binbaşı, operasyonda olduğunu söyleyip kadına telefon faturalarını ödetti. Bir miktar da parasını aldı. Son günlerde görüşmelerin azalması üzerine cep telefonunun numarasını sorgulatan genç kadın, kandırıldığın anladı. Dolandırıcı Fatih Ö.'den şikayetçi oldu.
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