Gönül işleri, pahalıya patladı. Muğla'da genç bir adam, Bursa'da ise bankacı kadın dolandırıldı. Muğla'ad M.S.'nin aracılık yaptığı, Suriye uyruklu ve M.H., A.E., M.Y.B. adlı dolandırıcılar, D.H. (24) adlı gelin adayını da alarak Milas'a gitti. Yuva kurmak isteyen Ö.U. ile D.H. arasında imam nikahı kıyıldı. Çift, düğün alışverişi yaptı. Ö.U., işe gidince, sahte gelin altınları çaldı. Sırra kedem bastı. Geri dönen damat, polise haber verdi. Şüpheliler yakalandı. Bursa'da ise bankacı Şule N. (39), geçen yıl Aralık ayında internette oyun oynarken adının KenanÇelebi olduğunu ve binbaşı rütbesiyle görev yaptığını söyleyen bir kişiyle tanıştı. Muhabbet ilerledi. İkili, evlilik planları yapmaya başladı. Şule N.'nin güvenini kazanan sahte binbaşı, operasyonda olduğunu söyleyip kadına telefon faturalarını ödetti. Bir miktar da parasını aldı. Son günlerde görüşmelerin azalması üzerine cep telefonunun numarasını sorgulatan genç kadın, kandırıldığın anladı. DolandırıcıFatih Ö.'den şikayetçi oldu.
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