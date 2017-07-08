Milyonluk villa davası

İstanbul'da bir üniversite hastanesinde doktor olan Hürriyet Çetinok, 2007'de bankadan kredi çekip Eyüp'te 6 milyon dolar değerinde bir villa satın aldı. Ancak doktor, krediyi ödemekte zorlandı. Banka, ödemeler yapılmadığı için evi 2012'de icra yoluyla satışa çıkardı. İddialara göre, ihale sabahı Kemal Tamer'in sahibi olduğu Tamer Danışmanlık isimli firma, Çetinok'a ulaştı. Tamer, bu tarz icralık evlerin borçlarını ödeyip yardımcı olduklarını anlattı. O dönem villanın değeri 5.5 milyon dolardı. Firma, Çetinok'un başvurusu üzerine banka borcu olan 2 milyon lirayı ödeyip, Hürriyet Çetinok'a 2 milyon liralık senet imzalattı. Villanın tapusunu alan firma, Çetinok parayı faiziyle birlikte ödeyince tapuyu devredecekti. 1 yıl sonra Çetinok 2 milyon lirayı faiziyle birlikte ödeyip evinin tapusunu üzerine anlak istedi. Ancak firma sahibi Tamer bunu reddetti. Silahlı adamları olduğunu söyleyen Tamer, evden çıkaracağını söylediği Çetinok'u tehdit etti. Çetinok, 6 milyon dolarlık evinin "hileli satışla" 2 milyon liraya elinden alındığı iddiasıyla savcılığa gitti. Soruşturma sonucunda 'Tamer Uzlaştırma' adlı şirketin yetkilileri hakkında 'dolandırıcılık' suçlamasıyla dava açtı. Şirketin yetkilisi Kemal Tamer ise villayı Çetinok'tan aldıklarını ve işlemlerin yasal olduğunu söyleyerek iddiaları yalanladı.
- Güncel
- 08.07.2017 Gazete