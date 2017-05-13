Gençlik zirvesi

Turkuvaz Medya Grubu ana sponsorluğunda düzenlenen 5. Genç Türkiye Zirvesi dün başladı. Teknolojiden yayınevlerine kadar çok sayıda firma, fuarda yerini aldı. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz konuşmasında gençlere seslendi. "Yeni meslekleri, icatları kullanmak size, olanakları sunmak bize düşüyor. Başarısızlıktan korkmayın bizler yanınızdayız" dedi.



Zirveye katkılarından sonra Turkuvaz Medya Grubu'na bir plaket verildi. Plaketi Kurumsal İletişim Direktörü Fecir Alptekin aldı.