Çürüyen balkon korkulukları az daha bir çiftin sonu oluyordu. Yeni Mahallesi Emrullah Efendi sokakta bir apartmanda oturan 26 yaşındaki Elif Bozacı hava almak için balkona çıktı. Genç kadının dayandığı korkuluk aniden kırıldı. Bozacı ne olduğunu anlayamadan çığlıklar atarak yaklaşık 6 metre yükseklikten zemine düştü. Eşinin düştüğünü gören Engin Bozacı da balkondan atladı. Yaralanan çift komşularının haber vermesi üzerine sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Olayı gören komşuları, "Kadın bir anda yere düştü. Kocası da balıklama atladı. Çok şaşırdık. Yardıma koştuk. Hemen ambulans çağırdık" diye konuştu. Bu arada tedavi altına alınan çiftin, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Ölümüne sevda
Lüleburgaz’da 26 yaşındaki genç kadın balkondan düştü. Eşini gören çılgın koca düşünmeden arkasından atladı. Şanslı çift ölümden döndü!
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