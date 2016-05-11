Ölümüne sevda

balkon korkulukları az daha bir çiftin sonu oluyordu.hava almak için balkona çıktı. Genç kadının dayandığı korkuluk aniden kırıldı. Bozacı ne olduğunu anlayamadan çığlıklar atarak yaklaşık 6 metre yükseklikten zemine düştü.Yaralanan çift komşularının haber vermesi üzerine sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Olayı gören komşuları,Hemen ambulans çağırdık" diye konuştu. Bu arada tedavi altına alınan çiftin, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.