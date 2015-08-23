Paramparça aşk

Akkartal Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Erdal Akkartal, evli olmasına rağmen şirketinde çalışan D.A. (28), ile ilişki yaşadı. Yaklaşık 3 yıl devam eden ve evlilik vaadi ile sürdürüldüğü iddia edilen ilişkide D.A. geçtiğimiz ayrılma kararı aldı. Ancak, ünlü işadamı bu kararı hazmedemedi. Genç kızı tehdit etmeye başladı. Genç kızın şikayeti üzerine İstanbul Adliyesi'nde hakaret ve tehditten iki ayrı dava açıldı.



MUAYENESİNİ YAPTIRACAKTI

Mahkeme işadamına uzaklaştırma verirken kıza da koruma kararı çıkarıldı. Bunlara aldırış etmeyen Erdal A, eski sevgilisini tehdit ve rahatsız edince 3 gün hapse mahkûm edildi. Ancak, çılgın aşık bir türlü hırsını alamadı. Genç sevgilisine aldığı lüks aracı paramparça etti. Araç, sanayide parçalanmış halde bulundu. D.A.'nın polise yaptığı şikayete göre Ömer Erdal A. ile birkaç yıl birliktelik yaşadı. İşadamı bu dönemde genç kadına 150 bin euro değerinde lüks bir spor araç aldı. D.A. üzerine kaydedilen aracın plakasını da DLK yaptırdı. Ancak, iddiaya göre geçtiğimiz genç kız ayrılma kararı alınca, araç işadamı tarafından muayenesinin yaptırılacağı ve 2 gün içinde tekar göndereceğini söyleyerek aldı. Fakat, araç bir daha geri getirilmedi.



SANAYİDE BULUNDU

D.A. şikayetinde aracını teslim etmeyen Ömer Erdal Akkartal'dan davacı oldu. Aracın bulunduğu iddia edilen Güzelce Marina'ya giden emniyet güçleri söz konusu aracı bulamadı. Bir ihbar üzerine aracın Maslak'taki oto sanayi sitesinde olduğunu öğrenen genç kadın, aracını koltuğu, motor parçaları ve birkaç kaporta aksamı sökülmüş halde buldu. Savcılığa verdiği dilekçede, eski sevgilisinin ödediği paranın bir miktarı için haciz başlattığını, arabayı geri alamadığı için haczi kapatamadığını kaydetti.



