300 bin liralık fotoğraflar

işadamı Mehmet Salih Tatlıcı'nın ilk evliliğinden olan büyük oğluile 26 yıllık eşi Gizem Tatlıcı boşandı. Gizem Tatlıcı'nın başkadikkate alındığında güven sarsıcı davranışlar içinde olduğuna kanaat getiren mahkeme, davalı eşin kocasınahükmetti. Mehmet Tatlıcı, 2 yıl önce açtığı davada eşinin kendisini Richard Israel Tuil adlı şirket ortağıyla aldattığını iddia etti.delil olarak gösterdi. Ancak Gizem Tatlıcı iddiaları kabul etmedi. MahkemeÇiftin boşanmasına karar verdi. Ancak Gizem Tatlıcı'nın örf ve adetlerimize yakışmayan şekilde güven sarsıcı davranışlar içinde olduğunu veÇocukların velayeti Gizem Tatlıcı'ya verildi.Ali OKTAY