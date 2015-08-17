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300 bin liralık fotoğraflar

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 17 Ağustos 2015 Güncelleme 18 Nisan 2024, 14:23
300 bin liralık fotoğraflar

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Merhum işadamı Mehmet Salih Tatlıcı'nın ilk evliliğinden olan büyük oğlu Mehmet Tatlıcı ile 26 yıllık eşi Gizem Tatlıcı boşandı. Gizem Tatlıcı'nın başka bir erkekle çektirdiği fotoğrafları ve mesajlaşmaları dikkate alındığında güven sarsıcı davranışlar içinde olduğuna kanaat getiren mahkeme, davalı eşin kocasına 300 bin lira tazminat ödemesine hükmetti. Mehmet Tatlıcı, 2 yıl önce açtığı davada eşinin kendisini Richard Israel Tuil adlı şirket ortağıyla aldattığını iddia etti. Dinleme kayıtları ve eşinin mesajlarıyla fotoğrafları delil olarak gösterdi. Ancak Gizem Tatlıcı iddiaları kabul etmedi. Mahkeme gizli görülen dava kapsamında tanıkları dinledi. Çiftin boşanmasına karar verdi. Ancak Gizem Tatlıcı'nın örf ve adetlerimize yakışmayan şekilde güven sarsıcı davranışlar içinde olduğunu ve ağır kusuru bulunduğunu belirterek, kocasına 300 bin lira tazminat ödemesine hükmetti. Çocukların velayeti Gizem Tatlıcı'ya verildi.

Ali OKTAY

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