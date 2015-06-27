Erdoğan'ın katıldığı ödül töreninde Kızılay'a son bir yıl içinde 100 bin lira ve üzerinde bağış yapan kurumlar ve kişilere altın madalya verildi. Madalya alan bağışçılar arasında Turkuvaz Aktif Televizyon Prodüksiyon A.Ş. de yer aldı. Turkuvaz Medya Kurumsal İletişim Grup Müdürü Fecir Alptekin, madalyayı AB Bakanı Volkan Bozkır'dan aldı.
Turkuvaz'a madalya
Etiketler: Fecir Alptekin
- 27 Haziran 2015, Cumartesi
- Gazete
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