Ölümüne sevda

Denizli'de işsiz genç İrfan Yançeken, önceki akşam sevgilisi Hilal Karaköseci'nin evine gitti. İkili arasında tartışma çıktı. Yançeken, belinden çıkardığı ruhsatsız tabancasıyla tek el ateş edip, genç kadını göğsünden yaralayıp 20 ANT 43 plakalı otomobiliyle kaçtı. Hastaneye kaldırılan Hilal Karaköseci hayatını kaybetti. Olaydan kısa bir süre sonra İrfan Yançeken, Şirinköy Mahallesi'ndeki yolda otomobilinde ölü olarak bulundu.
TEK KURŞUN SIKTI
Yançeken'in sevgilisini vurduğu tabancayı başına dayayıp intihar ettiği belirlendi. Otomobilinde çok sayıda boş bira şişesi bulunan İrfan Yançeken'in cesedi savcı ve polisin olay yerindeki incelemesinin arından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.
BENİ BIRAKMA!
İstanbul Ortaköy'de ise Gazaros Muratçıoğlu, kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi Karin Sucu'yu evine kadar takip etti. Apartmana girmeden Sucu'yu kolundan yakalayan Muratçioğlu silahını çekerek sevgilisine "Bizi ancak ölüm ayırır" dedi ve ardından silahını ateşledi. Sevgilisini başından vurarak öldüren Muratçioğlu, daha sonrada silahı kendi başına dayayıp tetiğe bastı. Ağır yaralanan Muratçıoğlu'nun hayati tehlikesi sürüyor.
Mustafa KAYA
TEK KURŞUN SIKTI
Yançeken'in sevgilisini vurduğu tabancayı başına dayayıp intihar ettiği belirlendi. Otomobilinde çok sayıda boş bira şişesi bulunan İrfan Yançeken'in cesedi savcı ve polisin olay yerindeki incelemesinin arından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.
BENİ BIRAKMA!
İstanbul Ortaköy'de ise Gazaros Muratçıoğlu, kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi Karin Sucu'yu evine kadar takip etti. Apartmana girmeden Sucu'yu kolundan yakalayan Muratçioğlu silahını çekerek sevgilisine "Bizi ancak ölüm ayırır" dedi ve ardından silahını ateşledi. Sevgilisini başından vurarak öldüren Muratçioğlu, daha sonrada silahı kendi başına dayayıp tetiğe bastı. Ağır yaralanan Muratçıoğlu'nun hayati tehlikesi sürüyor.
Mustafa KAYA