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Zorlu hava koşullarında nasıl araç kullanılmalı? Kar ve buzda güvenli sürüş!

Karla kaplı yollarda araç kullanırken dikkat edilmesi gereken birkaç önemli faktör bulunmaktadır. Sadece kış lastikleri kullanmakla kalmamalı, aynı zamanda sürüş tekniğini de kış koşullarına göre adapte edilmeli. Peki karlı ve buzlu havalarda nasıl araç kullanılmalı? İşte dikkat edilmesi gerekenler…

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Zorlu hava koşullarında nasıl araç kullanılmalı? Kar ve buzda güvenli sürüş!

Karla kaplı yollarda araç kullanırken dikkat edilmesi gereken birkaç önemli faktör bulunmaktadır. Sadece kış lastikleri kullanmakla kalmamalı, aynı zamanda sürüş tekniğini de kış koşullarına göre adapte edilmeli. Peki karlı ve buzlu havalarda nasıl araç kullanılmalı? İşte dikkat edilmesi gerekenler…

Zorlu hava koşullarında nasıl araç kullanılmalı? Kar ve buzda güvenli sürüş!

Kışa Özel Bakım Yaptırın:

Kış koşullarına uygun bir araç sürüşü için kış bakımını ihmal etmemelisiniz. Aracınızın karlı yollarda güvenle ilerleyebilmesi adına kışın gerektirdiği tüm bakımları yapmanız gerekir. Bu bakım, özellikle lastiklerinizi, fren sisteminizi, akünüzü ve antifriz seviyenizi kontrol etmeyi kapsar. Kışa hazırlıklı bir araç olası tehlikelere karşı daha güvenli olacaktır.

Zorlu hava koşullarında nasıl araç kullanılmalı? Kar ve buzda güvenli sürüş!

Kış Lastikleri Kontrolü

Kış lastikleri, buzlu ve karlı zeminlerde yol tutuşunu artırır. Bu lastikler aracın kaymasını önler ve güvenli sürüş sağlar.

Zorlu hava koşullarında nasıl araç kullanılmalı? Kar ve buzda güvenli sürüş!

Hız Kontrolü

Hızınızı yavaş tutarak, yolu rahatlıkla kontrol edebileceğiniz bir hızda seyretmelisiniz. Ani hızlanmalar ve frenler tehlikeli olabilir.

Zorlu hava koşullarında nasıl araç kullanılmalı? Kar ve buzda güvenli sürüş!

Frenleme

Fren yaparken ani hareketlerden kaçının. Yavaşça fren uygulamak, kayma riskini azaltır. Ayrıca, fren mesafeniz kış koşullarında normalden daha uzundur.

Zorlu hava koşullarında nasıl araç kullanılmalı? Kar ve buzda güvenli sürüş!

Mesafe Durumu

Diğer araçlarla mesafeyi artırarak, olası bir durma durumunda yeterli alan bırakmalısınız. Bu, güvenli bir reaksiyon süresi sağlar.

Zorlu hava koşullarında nasıl araç kullanılmalı? Kar ve buzda güvenli sürüş!

Görüş Alanı

Camlarınızı ve aynalarınızı sık sık temizleyin kar ve buzla kapanmasını engelleyin. Ayrıca farlarınızı da açık tutarak görüş mesafenizi artırmalısınız.

Zorlu hava koşullarında nasıl araç kullanılmalı? Kar ve buzda güvenli sürüş!

Dikkatli İlerleyiş

Özellikle köşe dönüşlerinde ve rampalarda dikkatli olmalısınız. Araç kayması ihtimaline karşı direksiyon hareketlerinizi yavaş ve kontrollü yapmalısınız.

Zorlu hava koşullarında nasıl araç kullanılmalı? Kar ve buzda güvenli sürüş!

Karda Patinaj Çeken Araçlar İçin

Karlı yollarda aracınız patinaj yapıyorsa, ilk adımınız gaz pedalına olan basıncı hafifçe azaltmaktır. Bu şekilde tekerleklerin dönmesi yavaşlar ve aracınızın yol tutuşu artar. Ardından, vitesinizi bir üst seviyeye çıkararak, motorun hızını ve tekerleklerin dönüşünü dengeleyebilirsiniz. Eğer aracınızda Patinaj Önleme Sistemi (TCS ya da ASR) varsa, bu sistemi devre dışı bırakmak faydalı olabilir, çünkü bazı durumlarda bu sistem patinajın önüne geçmeye çalışırken, aracı hareket ettirebilmek için bazen patinaj yapmanız gerekebilir.

Zorlu hava koşullarında nasıl araç kullanılmalı? Kar ve buzda güvenli sürüş!

Tam Otomatik Şanzımanlı Araçların Kış Koşullarında Dikkat Etmesi Gerekenler


Karlı ve buzlu yollarda aracınızın güvenliğini artırmak için öncelikle, arabanızda kar modu varsa bunu devreye alarak başlayın. Bu mod, aracın kaymasını engelleyen bir sistemle çalışır ve özellikle karlı zeminlerde faydalıdır. Buzlu zeminlerde kalkış yapmak için şanzıman üzerindeki "L" modunu veya en düşük vitesi seçmeniz tavsiye edilir.

Burada önemli olan, gaz pedalına hiç basmamaktır. Aracınız hafifçe hareket ettikten sonra, freni bırakarak ve dikkatli bir şekilde hızlanarak aracı "D" moduna alabilirsiniz. Hızlanırken gaz pedalına ani basmamaya özen gösterin; bu, hem aracın dengede kalmasına yardımcı olur hem de yakıt tüketiminin kontrol altında tutulmasını sağlar.

Zorlu hava koşullarında nasıl araç kullanılmalı? Kar ve buzda güvenli sürüş!

(Kaynak: Takvim Foto Arşivden alınmıştır.)