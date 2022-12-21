Yılbaşı ikramiyesi bu burçları zengin edecek! 2023’te piyangonun vuracağı burçlar açıklandı! Ocak ayında talih, şans, para gırla çıkacak!

KOÇ BURCU

YILIN İLK 5 AYI şans gezegeni Jüpiter sağlığınızı güçlendirirken kilo almanıza neden olabilir dikkat etmelisiniz. Mayıs sonrası ise para alanınıza girecek ve son yılların para konusunda en şanslı yılını yaşıyor olacaksınız. Satürn ise 8 Mart tarihi itibari ile 12. Evinize yerleşecek ve motivasyonunuzu sizden başkası bozamaz o nedenle sinirlerinize hakim olmalı ruhunuzu da beslemeyi ihmal etmemelisiniz.