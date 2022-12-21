Yılbaşı ikramiyesi bu burçları zengin edecek! 2023'te piyangonun vuracağı burçlar açıklandı! Ocak ayında talih, şans, para gırla çıkacak!
Astrologlar bu burçları işaret etti! 2023 yılında paranın ne olduğunu unutacaklar! 2023 yılının yeni burç yorumları geldi. Şans, talih, para ne ararsanız bu burçlarda olacak. Piyangonun vuracağı bu burçlar hangileri merak edenler için ünlü astrologların burç yorumlarına içeriğimizde yer verdik. Bu burçlar için 'Kesenin ağzı açılacak' dendi. İşte 2023 yılına zengin biri olarak adım atacak burçlar...
2023 yılına sadece 10 gün kaldı. Yeni yılda hangi burçlar talihli, şanslı, zengin olacak belli oldu. Astroloji dünyası bu burçları ağzından düşürmüyor. Yılbaşına para babası olarak girecek burçlar açıklandı. Hayatının bundan sonrasını zengin olarak, para içerisinde geçirmeyi hayal eden milyonlarca kişi 2023 burç yorumlarına yoğun ilgi gösteriyor. Peki hangi burç parayı çekecek? Hangi burç şanslı olacak? İşte yanıtları...
BU BURÇLAR PARAYI BULACAK!
Astrolog Nilay Dinç 2023 yılının bu burçlar için sürprizlerle dolu bir yılın olacağının altını çizdi. Dinç, bir kaç yıldır devam eden olumsuz karmik yapıların da ortadan kalkacağını belirtti.
KOÇ BURCU
YILIN İLK 5 AYI şans gezegeni Jüpiter sağlığınızı güçlendirirken kilo almanıza neden olabilir dikkat etmelisiniz. Mayıs sonrası ise para alanınıza girecek ve son yılların para konusunda en şanslı yılını yaşıyor olacaksınız. Satürn ise 8 Mart tarihi itibari ile 12. Evinize yerleşecek ve motivasyonunuzu sizden başkası bozamaz o nedenle sinirlerinize hakim olmalı ruhunuzu da beslemeyi ihmal etmemelisiniz.
BOĞA BURCU
Yılın ilk yarısı oldukça şanslı olan boğalar şifalanabilir ancak yılın ikinci yarısında kilo alabilirler beslenmelerine dikkat etmeli biraz daha harekete geçmeliler. Özellikle eğitim ve yurt dışı konularında şanslı bir yıl olacak sizler için. Satürn 11. Evinizden geçeceği için sosyal çevre ve arkadaşlardan sınanabilirsiniz. Çevreniz kısıtlanabilir. Dost düşman tanıyacağınız bir yıl olacak.