Yeşilçam'ın unutulmaz filmindeki şoke eden hata! Bunu kimse görememişti
Yeşilçam'ın Türk sinema sektöründe bir zamanlara damga vurmuştu. Yeşilçam, İstanbul'un Beyoğlu semtinin Taksim'e yakın bir kısmında yer alan bir sokak.1980 öncesinde film film şirketlerinin çoğunluğunun yazıhaneleri bu sokakta bulunduğu için Türk sinemasının kısaca Yeşilçam olarak anılmasını sağlamıştır. Bu bağlamda Türk sinemasının efsaneleşen yılları Yeşilçam filmleri hala tüm Türkiye için özel bir yere sahip. O dönemdeki imkanlarla çekilen filmlerdeki hatalar, yıllar sonra dikkatli izleyicilerin gözüne takılıyor. Kemal Sunal, Cüneyt Arkın, Ayşen Gruda, Şener Şen, Münir Özkul, Adile Naşit gibi efsanevi isimlerin filmlerinde yer alan hataları görünce çok şaşıracaksınız.
Yeşilçam ismi Türk sinemasına, İstanbul' un Beyoğlu semtinde Taksim' e yakın bir alanda bulunan Yeşilçam sokağı, 1980 öncesinde tüm film şirketlerinin yazıhanesinin bulunduğu bir sokak olması neticesinde girmiştir. Kısacası Türkiye'nin Hollywood'u Yeşilçam olmuştur. Tüm film şirketleri bu sokakta bulunmaktadır. Büyük imkânsızlık yaşayan Yeşilçam, gücün ve dayanıklılığın da simgesi olmuştur. Yaz kış yapraklarını dökmeyen çam ağacı gibi Yeşilçam sineması da her daim ayakta kalmayı başarmıştır.