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Yeşilçam'ın efsanelerinden Hababam Sınıfı'ndaki hata yıllar sonra fark edildi! Böylesine pes

Yeşilçam filmlerini yeri hepimiz için ayrı. Zengin kızlar fakir oğlanlar, sımsıcak aileler, kötü adamlar, haylaz çocukları... Hepsi ve daha fazlası Yeşilçam'ın temelini oluşturuyor. Yeşilçam'ın unutulmazları listesinde başı tabi ki oyuncu kadrosunda Kemal Sunal, Münir Özkul, Tarık Akan, Adile Naşit, Halit Akçatepe gibi isimleri bulunduran Hababam Sınıf. İlk kez 1976 yılında karşımıza çıkan Hababam Sınıfı'nın haylazları hala hafızalarımızda. O dönem büyük imkansızlıklarla çekilen bu filmler şimdilerde restore ediliyor ve ortaya inanılmaz film hataları çıkıyor. Hababam Sınıfı'ndaki bu hata pes dedirten cinsten...

19.03.2020 16:20 - Son Güncelleme: 19.03.2020 16:28
Yeşilçam'ın efsanelerinden Hababam Sınıfı'ndaki hata yıllar sonra fark edildi! Böylesine pes

Ailesinden gizli, kimsesiz sevgilisi ile evlenen Ferit, bir de çocuk sahibi oluyor. Bu sahnede arkadaşları "Ferit bu sana hiç benzemiyor!" diyor.

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Yeşilçam'ın efsanelerinden Hababam Sınıfı'ndaki hata yıllar sonra fark edildi! Böylesine pes

Ferit ise "Annesine çekmiş oğlum!" diye cevap veriyor!

Yeşilçam'ın efsanelerinden Hababam Sınıfı'ndaki hata yıllar sonra fark edildi! Böylesine pes

Sürekli oğlunu görmeye gittiği için okuldan kaçan Ferit, sonunda Mahmut Hoca'ya durumu açıklamaya karar veriyor.

Yeşilçam'ın efsanelerinden Hababam Sınıfı'ndaki hata yıllar sonra fark edildi! Böylesine pes

Mahmut Hocaya evli olduğunu söyleyen Ferit bir de "5 aylık kızım var" diyor.

Yeşilçam'ın efsanelerinden Hababam Sınıfı'ndaki hata yıllar sonra fark edildi! Böylesine pes

Ölümünün yaklaştığını anlayan Cengiz Han, toprakları ve hazinesi için vârislerinin birbirlerine düşmelerini önlemek amacıyla bir plân yapar.

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