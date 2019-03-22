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Yeşilçam filmindeki bu hata yıllar sonra fark edildi! Akıl alır gibi değil

Bu filmleri daha önce kaç defa izlediniz? Bir, iki, üç veya daha fazla. İzledik ama hiçbirimizi bu hataları daha önce fark etmedik. Ancak bazı dikkatli gözler bazı hataları asla kaçırmıyor. Ve içlerinde öyle hatalar var ki, akla hayale sığmayacak türden. Kartal Tibet'in başrolde olduğu Karaoğlan Geliyor Cengizhan'ın Hazineleri filminde yapılan bir hata yıllar sonra fark edildi. İşte Yeşilçam filmlerinden o akıllara durgunluk veren o hatalar.

22.03.2019 15:52 - Son Güncelleme: 27.03.2019 09:21
Yeşilçam filmindeki bu hata yıllar sonra fark edildi! Akıl alır gibi değil

Bu filmlerde bulunan hatalar 'Pes dedirtiyor'

Yeşilçam filmindeki bu hata yıllar sonra fark edildi! Akıl alır gibi değil

Ölümünün yaklaştığını anlayan Cengiz Han, toprakları ve hazinesi için vârislerinin birbirlerine düşmelerini önlemek amacıyla bir plân yapar.

Yeşilçam filmindeki bu hata yıllar sonra fark edildi! Akıl alır gibi değil

Buna göre, en güvendiği adamları Tokta ve Otsukarcı'ya hazineyi kendisiyle birlikte gömmelerini ve başında nöbet tutmalarını söyler.

Yeşilçam filmindeki bu hata yıllar sonra fark edildi! Akıl alır gibi değil

Tokta, Otsukarcı'ya ihanet ederek hazineye tek başına sahip olmak ister. Hazineye ulaşabilmek için bütün obayı yerle bir eden Tokta, Otsukarcı'nın karısını öldürür ve oğlu Karaoğlan'ı kaçırır.

Yeşilçam filmindeki bu hata yıllar sonra fark edildi! Akıl alır gibi değil

Tesadüfen bir hancı tarafından ele geçirilen Karaoğlan, büyüdüğünde hem annesinin intikamı alacak hem de hazineye kavuşacaktır.

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