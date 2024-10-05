Yeni aydan dolunaya: Ay’ın evreleri ruh halimizi nasıl etkiliyor?

Bazen hiçbir neden yokken huzursuz hissedebiliriz. Akabinde uykusuzluk veya ani duygusal dalgalanmalar yaşarız. Bu durumun ardındaki nedenlerden biri Ay'ın evrelerinin etkisi olabilir. Tarih boyunca Ay'ın ruh halimizi etkilediği düşüncesi varlığını sürdürmüş yapılan araştırmalar da bu bağlantıyı destekler niteliktedir. Peki Ay döngüsü ruh halimizi nasıl şekillendiriyor? Hemen açıklıyoruz...

Yeni ay Yeni Ay yeni başlangıçların habercisidir. Bu evrede Ay ve Güneş Dünya ile aynı hizaya gelir; bu da huzur ve motivasyon hissi yaratır. Meditasyon ve kendine yönelik yeni hedefler belirlemek için en uygun zamandır.