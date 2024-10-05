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Yeni aydan dolunaya: Ay’ın evreleri ruh halimizi nasıl etkiliyor?

Ay'ın evreleri insanları etkiler mi? Bazı insanlar Ay'ın durumuna göre farklı şeyler hissettiğini ifade ediyor. Peki Ay döngüsü ruh halimizi nasıl etkiliyor? İşte gizemli döngüye ilişkin detaylar...

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Giriş Tarihi :05 Ekim 2024 , 17:14 Güncelleme Tarihi :05 Ekim 2024 , 17:14
Yeni aydan dolunaya: Ay’ın evreleri ruh halimizi nasıl etkiliyor?

Bazen hiçbir neden yokken huzursuz hissedebiliriz. Akabinde uykusuzluk veya ani duygusal dalgalanmalar yaşarız. Bu durumun ardındaki nedenlerden biri Ay'ın evrelerinin etkisi olabilir. Tarih boyunca Ay'ın ruh halimizi etkilediği düşüncesi varlığını sürdürmüş yapılan araştırmalar da bu bağlantıyı destekler niteliktedir. Peki Ay döngüsü ruh halimizi nasıl şekillendiriyor? Hemen açıklıyoruz...

Yeni aydan dolunaya: Ay’ın evreleri ruh halimizi nasıl etkiliyor?

Yeni ay

Yeni Ay yeni başlangıçların habercisidir. Bu evrede Ay ve Güneş Dünya ile aynı hizaya gelir; bu da huzur ve motivasyon hissi yaratır. Meditasyon ve kendine yönelik yeni hedefler belirlemek için en uygun zamandır.

Yeni aydan dolunaya: Ay’ın evreleri ruh halimizi nasıl etkiliyor?

Hilal

Hilal evresi niyetlerimizi somutlaştırma zamanı olarak öne çıkar. Bu dönemde olumlu bir zihne sahip olmak yeni projelere başlamak için idealdir.

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