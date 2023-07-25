Yarın sokağa çıkarken bin kez düşünün! Tarihin gördüğü en zor gün olacak 🌡️ 🔥

Dünya yaşadığı sıcak hava dalgasıyla başa çıkmaya çalışıyor. Bu kapsamda uzmanlardan uyarılar peş peşe geliyor. Özellikle İstanbul'da beklenen rekor sıcaklıklar uzmanlar tarafından felaket olarak nitelendiriliyor. Bu durumu göz önünde bulundurarak yetkililer ve uzmanlar vatandaşları sıcak hava dalgasının etkisi altında güvende kalmaları için uyarıyor. Son uyarı özellikle çarşamba gününü işaret eden Prof. Dr. Orhan Şen'den geldi.