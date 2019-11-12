GaleriYaşam

WhatsApp'tan gelen mesaja sevgilisinin babasından efsane kapak!

Dünya genelinde bir milyarı aşkın kullanıcısı olan Whatsapp'ta her gün milyarlarca mesaj paylaşılıyor. Bu bağlamda ortaya çıkan mesajların bazıları güldürüyor ve sosyal medyaya düşüyor. Akıllı telefonların sohbet uygulaması WhatsApp'taki konuşmalarda ortaya çıkan komik mesajlar adeta dillere düştü. Whatsapp kullanıcılarının birbirine attıkla bu mesajlar, okuyanların yüzlerini güldürüyor. İşte komik WhatsApp mesajları.

12.11.2019 13:50 - Son Güncelleme: 12.11.2019 13:50
WhatsApp'tan gelen mesaja sevgilisinin babasından efsane kapak! WhatsApp mesajı sosyal medyayı yıktı!

Akıllı telefonların sohbet uygulaması WhatsApp'taki konuşmalarda ortaya çıkan komik mesajlar adeta dillere pelesenk oldu. Whatsapp kullanıcılarının birbirine attıkları bu mesajlar, okuyanların yüzlerini güldürüyor. İşte komik WhatsApp mesajları.

Akıllı telefonların yaygınlaşması ile mesajlaşma uygulamaları da artmaya başladı. Bunlardan WhatsApp öyle tuttu ki şu anda geçtiğimiz yıllarda bir çok ülkede en çok indirilen iPhone ve Android uygulaması oldu. WhatsApp eski Yahoo! çalışanı olan Biran Acton ve Jan Koum tarafından ABD'de, Kaliforniya eyaletindeki Santa Clara kentinde kurulmuş. 2014'ün başlarına geldiğimizde WhatsApp 19 milyar dolar karşılığında Facebook'a satıldı.

WhatsApp'tan gelen mesaja sevgilisinin babasından efsane kapak! WhatsApp mesajı sosyal medyayı yıktı!
WhatsApp'tan gelen mesaja sevgilisinin babasından efsane kapak! WhatsApp mesajı sosyal medyayı yıktı!
WhatsApp'tan gelen mesaja sevgilisinin babasından efsane kapak! WhatsApp mesajı sosyal medyayı yıktı!
WhatsApp'tan gelen mesaja sevgilisinin babasından efsane kapak! WhatsApp mesajı sosyal medyayı yıktı!
DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı WhatsApp'taki mesaja sevgilisinin babası cevap verince... (Gülme krizine sokan WhatsApp mesajları)
WhatsApp'taki mesaja sevgilisinin babası cevap verince... (Gülme krizine sokan WhatsApp mesajları)