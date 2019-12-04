Vahşi doğada kartalın kurt avı şoke etti! Kartalın avları arasında sadece kurtlar yok!

Vahşi doğadan görüntüler izleyenleri şoke etmeye devam ediyor. Bu kez gelen görüntü Türkiye'den. Türkiye'de de dağlık alanlarda yaşayabilen kartalların av savaşı kameralara yansıdı. Görüntülerde; tilki avlayan bir kartalın avını başka bir kartala kaptırmamak için verdiği mücadele görülüyor. Kartalların tilki için verdiği mücadele nefesleri kesti.Kartallar dünyada en uçarak yükseğe çıkabilen kuş türüdür. Kartallar, atmacagiller familyasına üyedir. Kartal türleri çok geniş bir yelpazede dağılan yırtıcı kuşları kapsar.