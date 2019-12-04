Vahşi doğada kartalın kurt avı şoke etti! Kartalın avları arasında sadece kurtlar yok!
Vahşi doğada şoke eden görüntüler şaşkına çevirdi. Bu anlamda kartalların avları görenleri şaşırtıyor. Ünlü fotoğrafçı Milan Krasula kartal bakıcılarının geleneksel av kampında fotoğraf makinesiyle 4 gün boyunca hayvanları izledi. "Golden eagle" cinsi kartallar gökyüzünün en güçlü ve en yaygın yırtıcı kuşlarından biridir. Altın kartallar genelde fare, sincap, yaban tavşanı, tilki gibi türlerle beslenirken bazen geyik, yaban keçisi, karaca gibi yabani büyük memelilerin veya koyun, keçi gibi evcil hayvanların yavrularını da yakalayıp götürebilirler.''
Vahşi doğadan görüntüler izleyenleri şoke etmeye devam ediyor. Bu kez gelen görüntü Türkiye'den. Türkiye'de de dağlık alanlarda yaşayabilen kartalların av savaşı kameralara yansıdı. Görüntülerde; tilki avlayan bir kartalın avını başka bir kartala kaptırmamak için verdiği mücadele görülüyor. Kartalların tilki için verdiği mücadele nefesleri kesti.Kartallar dünyada en uçarak yükseğe çıkabilen kuş türüdür. Kartallar, atmacagiller familyasına üyedir. Kartal türleri çok geniş bir yelpazede dağılan yırtıcı kuşları kapsar.