Vahşi doğada kartalın kurt avı izleyenleri şoke etti

Vahşi doğadan gelen o akılalmaz görüntü sosyal medyaya bomba gibi düştü. Kartal bakın ne yaptı? Kırgız Türkleri tarafından eğitilen kartalların inanılmaz av becerileri izleyenleri adeta şok etti. Dünyada en uçarak yükseğe çıkabilen kuş türüdür. Kartallar, atmacagiller familyasına üyedir. Kartal türleri çok geniş bir yelpazede dağılan yırtıcı kuşları kapsar. Türkiye'de genellikle dağlık bölgelerde yaşarlar. Kurtlar ise köpekgiller familyasının en yaygın ve en iri türü. Köpek, boz kurdun bir alt türüdür.