Vahşi doğada kanları donduran karşılaşma! Aslan hayatının şokunu yaşadı

Vahşi doğa öyle bir alandır ki.... Ya ölürsün ya da öldürürsün yaşam pamuk ipliğine bağlıdır. Şimdi hazırladığımız haberde ormanların kralı Aslan'ın Bufalo karşısında düştüğü zor durumu ortaya koyuyoruz. Hayvanlar başka hayvanlardan gelebilecek her tehdite karşı kendilerini ve çevresindekileri korumak zorundadır. Vahşi hayat fotoğrafçısı Andy Rouse, çektiği av kareleriyle yine adından söz ettirdi. İşte o ürkütücü kareler... Aslan, Panthera cinsindeki büyük kedilerden biridir ve kedigiller ailesinin bir üyesidir. Yaygın olarak kullanılan Afrika aslanı topluca Afrika'daki birkaç alttürü belirtir. Bazı erkek aslanlar 250 kg ağırlığı aşmaktadır. Aslanlar, kaplandan sonra yer yüzünde yaşayan en büyük kedidir. Buffalo ise esasında Amerika kıtasında yaşamaktadır.

04.10.2019 12:19 - Son Güncelleme: 04.10.2019 12:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





