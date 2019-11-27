Vahşi doğada kan donduran görüntü! Kartalın Kurt ve Tilki avı görenleri şoke etti!

KARTALLAR HAKKINDA BİLİNMEYEN GERÇEK!

Kartallar, neredeyse yetmiş yıla yakın bir ömür olan canlılardır.Biz onu hep gökyüzünde gurula uçuşuyla, tek başına, korkusuzca yaşabilmesiyle ve o muhteşem kanatları, keskin gagası ve neredeyse bir kuzuyu bile kavrayıp kaldırabilen pençeleriyle biliriz.Meğer insanlara ibret olabilecek, muazzam bir varoluş savaşı varmış kartalların.Evet yetmişine kadar yaşarmış ama bu yaşa ulaşmak için kırk yaşındayken çok ciddi ve zor bir kararı vermek zorunda kalırmış.