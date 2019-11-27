Vahşi doğada kan donduran görüntü! Kartalın Kurt ve Tilki avı görenleri şoke etti!
Vahşi doğadan görüntüler izleyenleri şoke etmeye devam ediyor. Bu kez gelen görüntü Türkiye'den. Türkiye'de de dağlık alanlarda yaşayabilen kartalların av savaşı kameralara yansıdı. Görüntülerde; tilki avlayan bir kartalın avını başka bir kartala kaptırmamak için verdiği mücadele görülüyor. Kartalların tilki için verdiği mücadele nefesleri kesti.Kartallar dünyada en uçarak yükseğe çıkabilen kuş türüdür. Kartallar, atmacagiller familyasına üyedir. Kartal türleri çok geniş bir yelpazede dağılan yırtıcı kuşları kapsar. Türkiye'de genellikle dağlık bölgelerde yaşarlar. Kurtlar ise köpekgiller familyasının en yaygın ve en iri türü. Köpek, boz kurdun bir alt türüdür.
KARTALLAR HAKKINDA BİLİNMEYEN GERÇEK!
Kartallar, neredeyse yetmiş yıla yakın bir ömür olan canlılardır.Biz onu hep gökyüzünde gurula uçuşuyla, tek başına, korkusuzca yaşabilmesiyle ve o muhteşem kanatları, keskin gagası ve neredeyse bir kuzuyu bile kavrayıp kaldırabilen pençeleriyle biliriz.Meğer insanlara ibret olabilecek, muazzam bir varoluş savaşı varmış kartalların.Evet yetmişine kadar yaşarmış ama bu yaşa ulaşmak için kırk yaşındayken çok ciddi ve zor bir kararı vermek zorunda kalırmış.
Kartalın yaşı kırka dayandığında pençeleri sertleşir, esnekliğini yitirir ve bu nedenle beslenmesini sağlayan avlarını kavrayıp tutamaz duruma gelirmiş. Gagası uzunlaşıp göğsüne doğru kıvrılır, kanatları yaşlanıp ağırlaşır ve tüyleri kartlaşıp kalınlaşrmış.Bu durumda kartalın hem uçması hem de avlanması imkansız hale gelirmiş.İşte, hikayenin önemli kısmı bundan sonra başlıyor.Artık kartalın iki seçimden birisini yapması gerekir.Ya ölümü seçecektir ya da yeniden doğuşun acılı ve zorlu sürecini...Bu yeniden doğuş süreci yüz elli gün kadar sürecektir .
Bu yönde karar verirse, kartal bir dağın tepesine uçar ve orada bir kayanın kovuğunda, artık uçmasına gerek olmayan bir yerde, yani yeni yuvasında kalır.Bu uygun yeri bulduktan sonra kartal gagasını sert bir şekilde kayaya vurmaya başlar.En sonunda kartalın gagası yerinden sökülür ve düşer.Kartal bir süre yeni gagasının çıkmasını bekler.Gagası çıktıktan sonra bu yeni gagayla pençelerini yerinden söker, çıkarır.Yeni pençeleri çıkınca kartal bu kez eski kartlaşmış tüylerini yolmaya başlar.Beş ay sonra kartal, kendisine yirmi veya daha uzun süreli bir yaşam bağışlayan meşhur "yeniden Doğuş" uçuşunu yapmaya hazır duruma gelir.