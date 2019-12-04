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Vahşi doğada inanılmaz an! Kartalın avı görenleri şoke etti! Kurt, tilki ve geyik...

Kartalların avları vahşi doğada oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda kartalların av görüntüleri görenleri şoke etti. Slovak fotoğrafçı Milan Krasula kartal bakıcılarının geleneksel av kampında fotoğraf makinesiyle 4 gün boyunca hayvanları izledi. Yavru Geyiğe Kartal Pençesi Slovak fotoğrafçı Milan Krasula kartal bakıcılarının geleneksel av kampında fotoğraf makinesiyle 4 gün boyunca hayvanları izledi. Hayvanlar aleminin kuşlar sınıfına ait olan kartal gündüz yırtıcı kuşlar takımının atmacagiller familyasındandır. Kartallar dünya üzerinde çok geniş bir alana yayılan yırtıcı kuş türüdür. Diğer yırtıcı kuşlardan fizik olarak daha büyük olan kartalların gagaları eğridir ve pençeleri çok güçlüdür.

04.12.2019 15:43 - Son Güncelleme: 04.12.2019 15:43
Vahşi doğada inanılmaz an! Kartalın avı görenleri şoke etti! Kurt ve geyik...

Vahşi doğadan görüntüler izleyenleri şoke etmeye devam ediyor. Bu kez gelen görüntü Türkiye'den. Türkiye'de de dağlık alanlarda yaşayabilen kartalların av savaşı kameralara yansıdı. Görüntülerde; tilki avlayan bir kartalın avını başka bir kartala kaptırmamak için verdiği mücadele görülüyor. Kartalların tilki için verdiği mücadele nefesleri kesti.Kartallar dünyada en uçarak yükseğe çıkabilen kuş türüdür. Kartallar, atmacagiller familyasına üyedir. Kartal türleri çok geniş bir yelpazede dağılan yırtıcı kuşları kapsar.

Vahşi doğada inanılmaz an! Kartalın avı görenleri şoke etti! Kurt ve geyik...

Yavru Geyiğe Kartal Pençesi Slovak fotoğrafçı Milan Krasula kartal bakıcılarının geleneksel av kampında fotoğraf makinesiyle 4 gün boyunca hayvanları izledi.

Vahşi doğada inanılmaz an! Kartalın avı görenleri şoke etti! Kurt ve geyik...

İyi bir fotoğraf yakalamanın sabır işi olduğunu bilen Krasula, kendine bir yer seçip beklemeye başladı. Bulunduğu yerin yakınından bir geyik yavrusunun çıktığını gördü.

Vahşi doğada inanılmaz an! Kartalın avı görenleri şoke etti! Kurt ve geyik...

Bir kartal bakıcısının da kartalı başka bir av için salması onun bu ölümsüz kareyi çekmesini sağladı.

Vahşi doğada inanılmaz an! Kartalın avı görenleri şoke etti! Kurt ve geyik...

Avcı kartal, geyik yavrusuna pençesini geçirse de yavru kaçmayı başarır.

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