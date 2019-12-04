Vahşi doğada inanılmaz an! Kartalın avı görenleri şoke etti! Kurt, tilki ve geyik...

Kartalların avları vahşi doğada oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda kartalların av görüntüleri görenleri şoke etti. Slovak fotoğrafçı Milan Krasula kartal bakıcılarının geleneksel av kampında fotoğraf makinesiyle 4 gün boyunca hayvanları izledi. Yavru Geyiğe Kartal Pençesi Slovak fotoğrafçı Milan Krasula kartal bakıcılarının geleneksel av kampında fotoğraf makinesiyle 4 gün boyunca hayvanları izledi. Hayvanlar aleminin kuşlar sınıfına ait olan kartal gündüz yırtıcı kuşlar takımının atmacagiller familyasındandır. Kartallar dünya üzerinde çok geniş bir alana yayılan yırtıcı kuş türüdür. Diğer yırtıcı kuşlardan fizik olarak daha büyük olan kartalların gagaları eğridir ve pençeleri çok güçlüdür.

04.12.2019 15:43 - Son Güncelleme: 04.12.2019 15:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





