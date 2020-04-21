Vahşi Doğa'da acayip olay! Ormanlar kralı aslan bile onu görünce kaçtı! Aslan öyle bir korktu ki...
Ormanlar kralı aslan bile onu görünce kaçtı! Aslan öyle bir korktu ki... Bal porsuğu dendiğinde, şöyle üç aylık yavru golden tatlılığı bekliyorsunuz değil mi? Evet ama kendisinin ismi oradan gelmiyor. Tahmin edilebileceği üzere, balı gerçekten çok seviyor. İğnesi birçok hayvanı nakavt edecek arıların kovanına yaptığı baskınlarda zarar görmemesini sağlayan, kalın derisi ile bu ismi almıştır. Derisi kalın, elastik yapıdadır. Yavru bir fili anında öldüren kobra zehiri ile bir süre baygınlık geçiren, sonra uyandığında kalkıp kobrayı yemeye devam eden bir iradedir. Yüzebilen, zıplayabilen, günde birkaç yüz kilometre şehirlerarası yol yapan bir hayvandır.
Aslanlar ormanların kralı olarak görülürler. Vahşi doğanın en güçlü hayvanları arasında yer alırlar. Ama bir tane hayvan var ki ona aslanlar bile bulaşmaz. Aslandan akrebe, kobradan aslana, komodo ejderine, timsaha kafa tutan bir hayvan. Ormanın kralı olarak ünlenmiş aslanın bile 'bu manyağa bulaşmayalım' diye düşünüp yer değiştirmesini sağlayan bir cesaret abidesi o! İşte 'manyağın oğlu' olarak bilinen, bal porsuğu ve hiç bilinmeyen yönler
Onun dışında makamı, mevkisi ne olursa olsun geri dönmeyen hayvandır. Yedi vites var, geri vites yok lafı onun için söylenmiştir.
Rakiplerine karşı kükrerken çıkardığı sesin yanında aslan kükremesinin miyavlama gibi kaldığı söylenir. Zaten görselde de, 'küçük enişteye' karşı ne yapacağını düşünen bir aslanı görüyoruz.